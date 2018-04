Con el empate del líder, Sarmiento se ilusiona con achicar diferencias

Hay buenas noticias para Sarmiento. Ayer, Aldosivi, líder del campeonato de la B Nacional, empató frente a Los Andes y el resultado sería positivo para el Verde de nuestra ciudad porque si mañana le gana a Deportivo Morón quedará a dos puntos del puntero.

La posibilidad de quedar como escolta ilusiona a todo Sarmiento. Pero para que las hipótesis se transformen en realidad el equipo de Iván Delfino tendrá que superar una prueba dificilísima. Deberá ganarle al "Gallito", en el partido de mañana, a las 20, que será arbitrado por Luis Álvarez.

Con la mente puesta en lograr una victoria, el plantel del Verde realizó ayer un entrenamiento clave, en donde el DT Delfino no dejó dudas sobre el equipo titular. Fernando Pellegrino; Javier Capelli, Ariel Kippes, Lucas Landa y Ramiro Arias; Nahuel Estévez, Guillermo Farré, Renzo Spinaci e Ignacio Cacheiro; Nicolás Miracco y Lucas Passerini serán los once guerreros que irán en busca del triunfo.

Además, la lista de concentrados se completa con el arquero Manuel Vicentini; el defensor Maximiliano Méndez; los volantes Nicolás Rinaldi, Gabriel Sanabria, Gonzalo Bazán y Juan Caviglia; y los delanteros Joaquín Boghossian y Patricio Vidal.

Jugó el líder

Aldosivi de Mar del Plata empató en tiempo de descuento 1-1 ante Los Andes pero se mantiene como líder solitario del torneo. El partido se disputó ayer en el estadio José María Minella de la ciudad balnearia y dirigió Maximiliano Ramírez.

Los Andes aprovechó a los 42m del PT una jugada de contragolpe, remató de media distancia Álvarez Suárez, el arquero Moyano dio rebote y el balón lo recibió el recientemente ingresado Ezequiel Cérica para abrir el marcador a favor del 'Milrayitas'.

En el ST, el 'Tiburón' salió decidido a encontrar la igualdad para mantenerse como único líder del torneo y generó varias situaciones, como a los 26m, cuando Maxi Velázquez ejecutó un tiro libre y el balón pasó rozando el ángulo superior izquierdo del arco defendido por Maximiliano Gagliardo.

Cerca del final, el equipo de Lomas de Zamora se replegó y resistió el embate del equipo local, que en tiempo de descuento logró con una jugada igualar a los 50m de la mano de Nahuel Yeri.

Ganó Ferro

Ferro Carril Oeste le ganó ayer por 1-0 a Estudiantes de San Luis y lo dejó a un paso del descenso. El primer tiempo fue parejo, salvo que a los 8m Estudiantes de San Luis, que integra el pelotón de seis equipos que perderán la categoría, generó una jugada de peligro de un remate de larga distancia de Gastón Ada que pasó cerca del arco defendido por Andrés Bailo.

Y a los 34m un remate de Matías Acuña que se aprovechó de un error defensivo del 'Verde', pegó en un palo del arco local.

En la segunda etapa, a los 2m, el equipo de Caballito se puso en ventaja con el gol que marcó Jonathan Herrera, que fue asistido por Barranco, y a partir de allí los dirigidos por Orfila pudieron haber estirado la diferencia, pero la impericia y la falta de precisión de sus delanteros se lo impidieron.

El equipo visitante, seriamente comprometido en el descenso de la categoría, buscó sin orden inquietar a Bailo, pero no lo logró.

Empate sin goles

All Boys empató sin goles ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, de local, y ve peligrar su permanencia en la B Nacional. En un cotejo discreto, All Boys tuvo mejores llegadas que Gimnasia de Jujuy y estuvo más cerca del triunfo, pero con la igualdad el local se mantiene en posición de descenso cuando faltan de dos fechas para finalizar el campeonato.

El equipo 'blanquinegro', que no pudo ganar de local en este segundo semestre, generó situaciones pero se encontró con la valla muy bien defendida por el ex arquero de Sarmiento, Javier Burrai.

El 'lobo' jujeño por su parte, planteó un juego especulativo y sobre el final si hubiese tenido mejor definición pudo llevarse el triunfo.

Con este resultado, el equipo visitante se clasificó al Reducido para el segundo ascenso a la Primera División.

La continuidad

La fecha 23 de la B Nacional continuará hoy con los siguientes partidos: a las 14.35: Flandria vs. San Martín (T); 15.30: Brown (A) vs. Santamarina; 15.30: Brown (PM) vs. Nueva Chicago; 16.00: Juv. Unida (G) vs. Instituto; 17.00: Mitre (SdE) vs. Villa Dálmine; y a las 17.45: Ind Rivadavia vs. Riestra.

Mañana lunes, cierran, a las 20.00: Deportivo Morón vs. Sarmiento (J) y a la misma hora también juegan Agropecuario vs. Almagro; y a las 21.05: Atlético Rafaela vs. Quilmes. Libre: Boca Unidos.