Abusos en el fútbol de inferiores: "La situación nos hizo reflexionar muchísimo"

El coordinador de las formativas de Sarmiento, Juan Carlos Pírez, tiene una trayectoria intachable. Por eso es palabra más que autorizada para opinar de fútbol y del contexto que rodea a este maravilloso deporte.

En diálogo con Democracia, Pírez habló del trabajo que se viene realizando en el Verde y palpitó el inicio del torneo estipulado para el 28 de abril, donde las formativas jugarán frente a Aldosivi. Pero también la charla pasó por un tema indignante, como los casos de abusos de futbolistas menores de edad que denunció el Club Independiente de Avellaneda.

- ¿Cuáles son las expectativas de cara al inicio del torneo?

- Con muchas ganas de comenzar las competencias y al mismo tiempo muy conformes con el trabajo que se viene realizando junto a los entrenadores de cada categoría. Hay que decir que estamos un poco retrasados con el tema del inicio de la competencia. El año pasado arrancamos en marzo y ahora vamos a estar arrancando más tarde, por eso también hay muchas ganas de arrancar.

- Una larga espera.

- Un poco sí, de todas maneras los chicos están muy entusiasmados, ya hemos realizado varios amistosos, frente a Rosario Central y Agropecuario de Carlos Casares, por ejemplo. También hemos jugado con algunos clubes de Junín, así que llegamos muy bien. Estamos esperando este inicio y también el de la Liga Deportiva del Oeste, que por el tema de la policía no pudo arrancar este fin de semana. Pero siempre que tenemos un impasse lo aprovechamos para reforzar otras cuestiones, como hacer controles y dar charlas sobre temas específicos.

- ¿Representa algo para los chicos el hecho de haber descendido?

- Considero que no, que para los chicos y para los entrenadores el entusiasmo pasa por hacer las cosas bien, tratar de seguir aprendiendo y si es posible ganar. Lo que sí cambian son los escenarios. El torneo de AFA, en lo que se refiere a los equipos de primera división, este año ha mejorado muchísimo; ha dado un salto de calidad considerable. Por ejemplo, se ha incorporado una pelota oficial; se ha autorizado a realizar los cinco cambios en las categorías menores; y se implementó la tarjeta azul, con la cual al chico que se la sacan tiene que estar siete minutos afuera. En definitiva, en lo que se refiere a la Superliga se han logrado cosas importantes. También ahora se hace un tercer tiempo, en donde los chicos establecen vínculos.

- Volviendo a Sarmiento ¿Cómo ve la etapa de Iván Delfino?

- Venimos trabajando muy bien, es un técnico serio, trabajador, que ha incorporado a varios juveniles y que por suerte vienen rindiendo bien. Tenemos el caso de Brea, de Caviglia, también está Santiago Rosa, Palleros, Amade, etc. Nosotros vemos que los chicos van creciendo, van progresando y eso nos genera una linda sensación porque se cumple una parte de nuestro trabajo que es la de formar jugadores y ponerlos a disposición del cuerpo técnico del plantel mayor. La última palabra y la puesta en escena después le corresponde al entrenador mayor.

- En un fútbol donde los resultados mandan ¿Hay tiempo para la planificación?

- En inferiores sí, la cuestión se complica un poco más en lo que se refiere a Primera división. Nosotros en Sarmiento tenemos la mala experiencia de que han pasado muchos técnicos en poco tiempo. Lo ideal sería trabajar con otros tiempos, pero sabemos que en la categoría mayor todo depende de los resultados. De todas maneras se puede trabajar, se pueden plantear objetivos y se pueden generar situaciones como las que hoy vive el club; en donde hay un importante caudal de jugadores propios; y que se han acoplado bien con jugadores de mayor experiencia. Ojalá el equipo termine el torneo de la mejor manera. Sinceramente me pone muy contento la levantada que ha tenido Sarmiento y ojalá se puedan cumplir los objetivos.

- ¿Cómo repercutió en usted la noticia sobre los casos de abusos que denunció el Club Independiente?

- Con mucha preocupación porque realmente es algo inesperado. Nosotros, desde el interior, quizás a estas cosas las vemos un poco lejos; pero apenas supe de la noticia me comuniqué con Fernando Verón que es el coordinador de Independiente y que lo conozco de hace muchos años. Él me contó que lo primero que hizo fue ir a denunciarlo, un hecho por el cual yo lo felicité. Eso habla muy bien de él porque quizás podría haber intentado ocultarlo, sin embargo eligió otro camino, el correcto.

- ¿Y en cuanto al hecho en sí, cuál es su opinión?

- Los chicos llegan a las pensiones, en este caso a la de Independiente, muy solos, muy desprotegidos; y eso pareciera ser un terreno más fácil para que personas inescrupulosas actúen de una manera indebida. Hay chicos que no tienen dinero para algunas necesidades y eso también tiene mucho que ver. Nosotros acá en Sarmiento tenemos otra realidad, porque los chicos son de la zona y tienen un contacto más frecuente con los familiares. En Buenos Aires los chicos van desde más lejos y la realidad es otra. De todas maneras me parece que está bien que se hable de esto. De hecho, nosotros ahora estamos iniciado charlas para alertar a los chicos sobres este tipo de situaciones.

- La denuncia sirvió un poco para abrir el paraguas.

- Sin dudas. Nos dimos cuenta de que esto estaba pasando y que en nuestro caso teníamos que mirar para adentro. La situación nos hizo reflexionar muchísimo, nos alertó, nos hizo hacer un balance y a reforzarnos. No tengo dudas de que la situación es grave y no podría decir que lo que ocurrió en Independiente no pasaría en Sarmiento porque estaría mintiendo. Puede pasar en cualquier club, pero creo que en los clubes de Capital Federal, como en este caso fue Independiente, los chicos al llegar desde lejos, están más vulnerables a personas que yo prefiero llamar delincuentes.