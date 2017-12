Julio Buffarini está a un paso de convertirse en refuerzo de Boca

Sonríe Guillermo Barros Schelotto porque la llegada de uno de los refuerzos para pelear el puesto con Leonardo Jara, y que ante la posible salida de Gino Peruzzi resultaría más que necesario, está a horas de concretarse. Boca y San Pablo están a un paso de acordar por Julio Buffarini por una cifra cercana a los 1,5 millones de dólares por el 80% del pase y un contrato de tres años, señalaron desde la dirigencia del club xeneize.

El lateral derecho, ex jugador de Ferro Carril Oeste y ganador de la Copa Libertadores con San Lorenzo de Almagro, dio el OK para la operación y aceptó bajar sus pretensiones económicas para poder jugar la Copa Libertadores 2018 con Boca.

En cuanto a Emmanuel Mas, otro lateral -izquierdo- pretendido por el conjunto del Mellizo y también ex integrante de aquel plantel de San Lorenzo campeón continental, informaron que podría resolverse su incorporación en las próximas horas.

Las diferencias entre Boca y el Trabzonspor turco serían salvables, le dijeron a la agencia noticiosa. Además, revelaron que “el jugador quiere jugar en Boca, incluso también bajó sus pretensiones económicas”. El titular por ese sector es el colombiano Frank Fabra, quien hace dos meses tuvo una mejora en su contrato.

En cuanto a dos defensores centrales pretendidos por el entrenador, Lisandro López tiene interés en jugar en el club de la Ribera, pero Benfica sólo negocia ventas y no préstamos, como pretende el conjunto argentino.

El otro es Gustavo Gómez, debilidad del entrenador que lo dirigió en Lanús, quien también dio el visto bueno para vestir la camiseta azul y oro. Pero los inconvenientes son varios: su sueldo es muy alto, tiene posibilidades de transferencia a otros equipos de Europa, y Milan quiere venderlo y no prestarlo.

En cuanto a posibles ofertas para las ventas en el club, sólo trascendió un sondeo por Cristian Pavón. El jugador ratificó que quiere jugar la Copa Libertadores con Boca y pelear un lugar en la Selección Argentina. Por otro lado, por Peruzzi hubo solamente un llamado telefónico que aún no prosperó.