Manchester United quiere a Dybala

Cada vez que se abre el mercado de pases en Europa, el nombre de Paulo Dybala es uno de los más mencionados, siempre vinculado a pesos pesados del continente y a cifras escalofriantes. Esta vez el interesado es Manchester United, que según la prensa inglesa, lo tiene como su prioridad.

De acuerdo con lo consignado por el diario Daily Express, los Diablos Rojos están dispuestos a desembolsar 60 millones de libras (unos 68 millones de euros) para quedarse con el pase del futbolista del seleccionado argentino.

El cordobés de 24 años es la gran apuesta del portugués José Mourinho para reforzar en la segunda mitad de la temporada a un equipo que marcha segundo en la Premier League, a 13 puntos del líder Manchester City, y está clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa (se medirá con Sevilla en esa instancia).

De todos modos, el club inglés no es el único que aspira a contar con los servicios de Dybala. De acuerdo con lo consignado por la prensa inglesa, también están tras sus pasos Barcelona, Bayern Múnich y Mónaco.

Uno de los anzuelos para conseguir el objetivo sería el jefe del equipo de scouting del United, Javier Ribalta. Según el Daily Star, el español, quien trabajó en Juventus hasta junio pasado y fue el responsable del fichaje de Dybala en 2015, tiene una excelente relación con el argentino y podría tentarlo para que se mudara a Inglaterra.

El interés del gigante inglés coincide con un momento no del todo positivo para el ex jugador de Instituto, quien fue suplente en los últimos tres partidos de la Serie A. El último domingo, frente a Roma, ni siquiera ingresó.