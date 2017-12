Equipo mexicano pretende al delantero Lucas Pratto

El alto precio que tiene su pase no sería el único obstáculo que tiene River para quedarse con Lucas Pratto. En las últimas horas, al “Millonario” se le sumó un competidor de peso en las gestiones para quedarse con los servicios del goleador: el América de México estaría interesado en hacer una importante oferta por el pase del “Oso”.

Según informaron, la dirigencia de “Las Águilas” ya ha comenzado las gestiones con el San Pablo de Brasil, equipo en el que actualmente juega Pratto. A sabiendas de que River lo fue a buscar primero, el club “Azteca” está dispuesto a hacer una importante oferta para ganar la negociación. Cabe destacar que días atrás trascendió que el elenco de Núñez estaría dispuesto a pagar hasta 10 millones de dólares por el ex Vélez, que es un gran anhelo del entrenador Marcelo Gallardo.

“Vamos a peleárselo a River, queremos a este jugador”, revelaron al medio mexicano fuentes directas del América, que terminó tercero en la tabla del Torneo Apertura de su país y que aspira a dar pelea en el Clausura del 2018.

Pratto no vería con malos ojos volver a la Argentina debido al aspecto personal y familiar (su hija de siete años vive en el país), y también por el hecho de que con la camiseta del “Millonario” tendrá más visibilidad para Jorge Sampaoli en la previa del armado de la lista de la selección argentina para el Mundial de Rusia 2018.

Es por eso que en México han advertido que para conquistar al argentino deberán hacer una propuesta muy seductora desde lo económico y también desde lo deportivo. La del América y River será una pelea palmo a palmo por quedarse con uno de los goleadores más destacados que dio el fútbol argentino en los últimos años.