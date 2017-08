Aseguran que Neymar le aconsejó a Philippe Coutinho no ir al Barcelona

MÁS BRONCA

En España aseguran que Neymar le aconsejó a Philippe Coutinho que no vaya al Barcelona. Tras encontrarse en Brasil para disputar la doble fecha de las Eliminatorias, el actual delantero del PSG francés le habría recomendado que no deje Inglaterra, y que no se "arrepentirá" por la decisión. Esta versión surgió a 48 horas del cierre del mercado de pases europeo, cuando el equipo catalán insiste en su intención de contratar al punta del Liverpool.

Según el diario brasileño Estadao, la conversación entre Neymar y Coutinho se dio en la concentración donde el seleccionado conducido por Tité aguarda los duelos contra Ecuador (31 de agosto) y Colombia (5 de septiembre). A la vez, también se vio a Coutinho charlar muy animadamente con Paulinho, la nueva estrella del Barcelona.

Los medios españoles consideran, sin embargo, que Coutinho definirá su futuro en las próximas horas. "No regresará más a Inglaterra", dicen en España.

La información se basa en que Liverpool ya contrató a un futbolista que juega en la misma posición que Coutinho. Se trata del guineano Naby Keita, por quien el club inglés desembolsó 52 millones de euros, la contratación más cara de toda la historia de los Reds. Keita, de 22 años, proviene del Leipzig de Alemania.

Se viven momentos decisivos y la definición está al caer. Pese a tener problemas en su espalda que le impidieron jugar las primeras fechas en la Premier League, Coutinho está a disposición de Tité para los partidos de las Eliminatorias.

Habrá que ver cómo se resuelve esta situación en la que Liverpool ya rechazó tres propuestas del Barcelona, la última de 160 millones de euros.