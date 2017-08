Lucas Alario firmó su contrato por cinco años con el Leverkusen

TERMINÓ LA NOVELA

La novela se terminó: Lucas Alario es nuevo jugador del Bayer Leverkusen de Alemania tras firmar un contrato que lo unirá a esa institución durante las próximas cinco temporadas.

El representante del goleador, Pedro Aldave, confirmó la información: "El jugador ya es del Leverkusen, firmó el contrato. Mandó el telegrama de la cláusula".

"La transferencia está hecha. El jugador tomó la decisión y va a jugar en el Leverkusen", informó el manager del futbolista de 24 años. Al mismo tiempo, no dudó en señalar que la discusión entre el Millonario y Colón por los porcentajes que le corresponden por la venta no generará un problema en la transacción.

"Yo puedo hablar del jugador. La plata de la cláusula viene completa y pasa por AFA. Son 18 millones, después vos sacá los porcentajes. El jugador tiene un contrato con River que cumplió al pie de la letra. Tiene una cláusula de rescisión y rescindió", advirtió sobre el monto final de la venta.

La venta de Alario dejará 18 millones de euros limpios, los cuales River y Colón deberán repartirse en relación al acuerdo que hicieron previamente: "El jugador es del Leverkusen, el jugador paga la cláusula. Tiene un contrato con River. La obligación de Colón no es de Alario, es de River". Todavía no se definió cuándo emigrará el goleador que lleva dos años y medio jugando en el Millonario: "El jugador está bien, tenía ganas de ir a Europa. Se presentó esta oportunidad".



Alario había sido sondeado por el Borussia Dortmund un mes atrás -según confió Aldave-, pero el que finalmente cristalizó la oferta fue el Leverkusen. "No te van a permitir pagar 25 millones de euros sin hacer un requerimiento físico. Los exámenes salieron bien", explicó sobre los estudios médicos que se realizó el lunes sin el consentimiento de la entidad de Núñez.

El representante reconoció que el modo en que finalizó la relación contractual con River le dejó un sabor amargo: "Estoy mal por el lado de River porque se hizo un tema mediático. Se dicen muchas cosas que no son verdad. Pero son las reglas de juego y hay que aguantar".

River invirtió en 2015 poco más de un millón de dólares para comprar el 30% de su ficha. Al año siguiente, desembolsó una cifra similar para comprar otro porcentaje similar, alcanzando un total cercano a 2 millones y medio de dólares por el 60% del pase.