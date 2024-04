Jugaron nuevas fechas de los torneos de las Ligas de Vedia y de General Arenales

Se disputó el domingo pasado la cuarta fecha del torneo "Apertura" 2024 de fútbol de primera división que oganiza la Liga Deportiva Central Vedia.

El certamen, denominado “Centenario del Fútbol Club Matienzo de Juan Bautista Alberdi” y en el que está en juego la Copa "Alberto 'Ratón' Ocampo", tuvo estos resultados en una jornada con muchos goles:

El líder Deportivo Alberdi 2 (marcaron Guido Miano y Gerardo Quiñones) vs. Leandro N. Alem 1 (Eliseo Chávez); Defensores de Christophersen 3 (tantos de Fernando Sequeira, Fermín Arévalo y Joel Jhan) vs.

Juventud Unida de Colonia Alberdi 4 (Maximiliano Ruíz, Franco Torres y Christian Sánchez -2-); Huracán de Diego de Alvear 5 (Norberto Lavallén, Diego Montes, Elian Rolando y Braian Lucero-2-) Sportivo Sarmiento de Germania 5 (goles de Homero Córsico, Brian Giménez -2- e Iván Luque -2-); Ancalú de San Gregorio 1 (Federico Belbuzzi) vs. Sarmiento de Vedia 2 (Matías Reynoso y Axel Rodríguez); Atlanta de Vedia 2 (doblete de Nicolás de la Vega) vs. River Plate de San Gregorio 0; Yrigoyen de Leandro N. Alem 0 vs. Matienzo de Juan Bautista Alberdi 2 (Alex Coria-2-).

Lidera con puntaje ideal Deportivo Alberdi, 12 unidades, seguido por Sarmiento de Vedia, 10; Atlanta de Vedia, 9; Matienzo de Alberdi, 8; Yrigoyen de Alem, 7; Ancalú de San Gregorio, 6; Huracán de Diego de Alvear y Leandro N. Alem, 4; Juventud Unida, 3; Sarmiento de Germania, 2; y cierran con un punto Defensores de Christophersen y River Plate de San Gregorio.

En el certamen de Segunda división lidera Sarmiento de Vedia, con 12 puntos, y en el torneo de Seniors manda Atlanta de Vedia, con 12 unidades.

Liga de General Arenales

Por la cuarta fecha del certamen "Apertura" 2024 de fútbol de la Liga Deportiva de General Areneles, estos fueron los resultados que se registraron:

Colonial de Ferré 4 (goles de Villán, Valdes, Giménez y Policani) vs. Arenales F.C. 2 (De León e Ignacio Gil Rivero); Huracán de Arribeños 1 (Hernández) vs. Agustina F.C. 2 (Solís y Montero); 12 de Octubre de Ferré 0 vs. Belgrano de General Arenales 1 (tanto de Sequeira) y empataron sin goles en el clásico de Ascensión los conjuntos de Singlar y Social.

Singlar encabeza la tabla de posiciones con 10 puntos; Social y Colonial de Ferré lo siguen con 8; Belgranode Arenales tiene 7; Arenales F.C., 6; Agustina F.C. acumula 3 y cierran con un punto Huracán de Arribeños y 12 de Ocrubre de Ferré.

Por la quinta fecha, Colonial recibe mañana domingo en Ferré a Huracán de Arribeños; Arenales F.C. espera al líder, Singlar de Ascensión; Social de Ascensión será anfitrión de Belgrano de General Arenales y Agustina aguarda la visita de 12 de Octubre de Ferré.

En cuanto al torneo de división Reserva, lidera con puntaje ideal el equipo de Colonial de Ferré, con 12 unidades.