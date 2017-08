Argentina continúa en zona de repechaje

FALLO DESFAVORABLE

El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) rechazó las apelaciones presentadas por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) contra la sanción impuesta por la Fifa de retirarle cuatro puntos conseguidos en las Eliminatorias Sudamericanas en los partidos ante Chile (0-0) y Perú (2-0). Por la tanto, la Roja se mantiene clasificada y la Argentina, en el repechaje.

El máximo tribunal deportivo confirmó la decisión de la entidad que regula el fútbol a nivel mundial, que había decidido decretar como derrotas de 3-0 para Bolivia ambos encuentros por la mala inclusión de un jugador. El defensor Nelson Cabrera, nacido en Paraguay, formó parte de las convocatorias y jugó en total 20 minutos entre ambos cotejos, a pesar de no cumplir con los cinco años de permanencia mínima en el país, exigidos por la Fifa. Por ello, el Comité de Disciplina decidió darle por perdidos los partidos a Bolivia por la alineación indebida de Cabrera el pasado 12 de enero, y la tabla de posiciones de las Eliminatorias se modificó: la Roja sumó dos puntos más y logró acceder a los puestos de clasificación directa. La Albiceleste, en tanto, bajó a la zona de repesca. Al confirmarse la sanción por el TAS, las posiciones siguen de esa forma.

La selección boliviana, después de esta sanción, quedó penúltima con 10 puntos. Por su parte, Perú se vio beneficiado con la suma de tres puntos, aunque no le alcanzó para sumarse a los equipos clasificados: quedó séptimo con 18 unidades. Según el comunicado del TAS, en el proceso por escrito y en la audiencia a las partes no se discutió la elegibilidad de Cabrera, sino la potestad de la Fifa para iniciar una investigación de oficio. La FBF entiende que había inconsistencias entre el Código Disciplinario del máximo organismo y el del Mundial de Rusia 2018, lo que finalmente fue rechazado por el organismo de arbitraje independiente.