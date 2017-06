No hubo sorpresas y triunfaron los equipos de la A

COPA ARGENTINA

Atlético Tucumán venció 4-1 en la definición por penales a All Boys, luego de haber empatado 1-1 en los noventa minutos disputados en el estadio Padre Martearena de Salta, y se metió en los 16avos de final de la Copa Argentina.

El juvenil Maximiliano Salas le había dado momentáneamente la ventaja a All Boys, con un zurdazo desde afuera del área que superó la resistencia de Cristian Lucchetti. Sin embargo, ya en el complemento, el arquero Nahuel Losada se llevó puesto a Cristian Menéndez dentro del área y Luis Rodríguez cambió el penal por gol para decretar el empate.

En los penales, Lucchetti se vistió de figura y le dio la rápida clasificación al Decano: contuvo los dos primeros penales, a Juan Manuel Vázquez y Brian Ceballos, y convirtió en la cuarta ejecución, que determinó el triunfo. En Atlético habían ejecutado exitosamente Menéndez, David Barbona y Leandro González, mientras que en All Boys sólo lo metió Gastón García.

Aplastante

Con un triplete de José Sand, Lanús aplastó 5-1 a Sportivo Barracas, en Formosa, y superó sin problemas la instancia de 32avos de final de la Copa Argentina.

Pepe Sand abrió la historia con dos tantos tempraneros que le dieron tranquilidad al conjunto de Jorge Almirón en la parte inicial.

En el complemento, Emanuel De Porras (ST 2m) descontó de arranque para darle ilusión al equipo arrabalero. Sin embargo, la esperanza del conjunto que milita en la C duró unos pocos minutos.

Matías Rojas anotó el tercero, Sand se adueñó de la pelota del juego al pegar su tercer grito, y Matías Sánchez completó la goleada.

Por la mínima

Olimpo venció 1-0 a Ferro y superó la instancia de 32avos de final de Copa Argentina. El equipo de Mario Sciacqua golpeó a través de Fernando Coniglio en el comienzo de la parte final.

Los bahienses pudieron marcar la diferencia de categoría contra el conjunto de Caballito.

Ahora, el Aurinegro se enfrentará con el ganador de la llave entre Racing y Atlético Mitre de Santiago del Estero, que postergaron su encuentro de este fin de semana.