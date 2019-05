Púgiles locales están en el ranking nacional

La Federación argentina de Box dio a conocer el ranking nacional de las distintas categorías y pugilistas de Junín están en ese escalafón en sus divisionales.

Entre los del peso súper gallo (hasta 55,388 kilos) se ubica séptimo el juninense Héctor Hernán “La maquinita” Sosa, mientras que entre los ligeros (61,235 kilos) aparece octavo Nicolás “El Titán” de León, de buen presente en este duro deporte.

En peso Crucero, se mantiene en quinto puesto, tras perder sus títulos, el juninense Pablo Oscar Natalio “Pokemón” Farías (ante el puntano Marcos Antonio “El flaco” Aumada y frente al nuevo monarca nacional, el cordobés Darío Balmaceda), mientras que se ubica aún octavo Hugo Daniel “Tormenta” Casanovas, quien anunció su retiro de la actividad hace varios meses.

Las posiciones en las categorías donde están rankeados los juninenses, son estas:

Categoría Súpergallo (hasta 55,388 kilos)

Campeón, Javier Nicolás Chacón, de Mendoza) desde el 8/03/2019.

1- Carlos Jorge Sardínez (San Juan).

2- Ckari Cani Mansilla (Córdoba).

3- Diego Alberto Ruíz (Tucumán).

4- Luis Emanuel Cusolito (Bs. Aires).

5- Claudio F. Echegaray (San Luis).

6- Román R. Reynoso (Bs. Aires.).

7- Héctor Andrés Sosa (JUNÍN).

8- Lucas Rafael Baez (Catamarca).

9- Nicolás E. Alecha (La Pampa).

1-0 Daniel Alberto Díaz (Bs. Aires).

Categoría Ligero (hasta 61,235 kilos)

Campeón, José Hugo Acevedo, de Santiago del Estero desde 27/4/2019.

1- Elías Damián Araujo (Santa Fe).

2- Matías Carlos Rueda (Bs. As.).

3- Luis Ernesto Rueda (Buenos As.).

4- Javier José Clavero (Córdoba).

5- Horacio Alfredo Cabral (Bs.As.).

6- Carlos Daniel Córdoba (Bs.As.).

7- Claudio Gabriel Daneff (Bs. As.).

8- Nicolás De León (JUNÍN).

9- Fidel Ruiz Díaz (Bs. As.).

10- Hernán L. Carrizo (Bs. As.).

Categoría Crucero (hasta 90,700 kilos)

Campeón, Darío Balmaceda (Córdoba), al derrotar a “Pokemón” Farías el 20/4/2019.

1- Marcos Antonio Aumada (San Luis).

2- Yamil Alberto Peralta (Bs. As.)

3- Vacante.

4- Mariano Ángel Gudiño (Córdoba).

5- Pablo “Pokemón” Farías (JUNÍN)

6- Nicolás Leandro Argañaraz (Bs. As.).

7 José Gregorio Ulrich (Santa Fe).

8- Hugo Daniel Casanovas (Bs. As.).

9- Miguel Ángel Peralta (Santa Fe).

10- Patricio V. Pitto (Bs. As.).