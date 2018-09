Miguel "La Joya”Barrionuevo se prueba en Estados Unidos ante el cubano Ugás

Todo listo para la eliminatoria por el cetro welter del Consejo Mundial de Boxeo, hoy desde la hora 22 en el Barclays Center de Brooklyn. El combate que enfrentará a Miguel “La Joya” Barrionuevo (tendrá la pelea de su vida en Estados Unidos, amén de su debut en ese país) ante el cubano Yordenis Ugas, en un de las peleas complementarias que tendrá como batalla estelar el choque entre Dany García (uno de los vencedores de Lucas Martín Matthysse, cuando se midieron por la diadema mundial) y Shaw Porter, por el vacante título ecuménico de peso welter.

"La Joya" Barrionuevo en conferencia de prensa, dijo “muy contento de ser parte de la pantalla de Showtime. Sin duda va a ser una gran pelea, esta es mi carta de presentación acá. Estoy preparado para dar un gran show y que queden conformes”, dijo el púgil catamarqueño, cuyo récord rentado es de tres derrotas, dos empates y 34 peleas ganadas, 24 por nocaut

Yordenis Ugás, que está radicado en Las Vegas, realizó la mayoría de sus peleas en Estados Unidos. “Ya he estado peleando en el máximo nivel, estuve en otras grandes veladas, pero no es una ventaja que para Barrionuevo sea su primera pelea en los Estados Unidos, el boxeador pelea a donde sea y ya no hay nada que decir, va a ser una buena pelea”, afirmó el púgil cubano de 32 años.

Sobre Miguel Barrionuevo se limitó a expresar: “Es un zurdo pegador, normalmente los argentinos son pegadores naturales y siempre vienen a dar todo, es un buen boxeador. Los dos tenemos un mismo estilo, que es agresivo, de ir al choque y seguro vamos a dar una buena pelea. Estoy preparado para los 12 rounds, estoy acostumbrado a las peleas largas y estoy acostumbrado a la competencia fuerte”, señaló finalmente Ugás.

El caribeño tiene un récord de 25 peleas, con 22 triunfos (11 nocauts) y tres derrotas; fue medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y debutó como boxeador profesional en el 2010.

Ugás viene de ganar las últimas siete batallas que realizó, de las cuales las últimas dos fueron por nocaut. Su última pelea fue el pasado 16 de junio, cuando le ganó por la vía rápida (2 rounds) al dominicano Jonathan Batista, en la ciudad de Frisco, Estado de Texas.