La noqueadora Amanda Serrano arriesga hoy la corona mundial ante la villeguense Reynoso

En el "Dream Hotel Downtown" de Nueva York se vieron las caras en el pesaje la puertorriqueña Amanda Serrano y la argentina Yamila Reynoso (oriunda de General Villegas), para su combate de hoy sábado por el título mundial superligero OMB vacante, a disputarse en el Barclays Center de Brooklyn y que contará con transmisión en vivo por la página de Facebook de Showtime Boxing y por la página de Youtube de Showtime Sports.

Serrano dijo: "Estoy tan agradecida de tener esta gran oportunidad de hacer historia de nuevo. Voy a hacer un gran show como siempre hago y le daré a los fanáticos algo con que celebrar. Es una gran emoción saber que puedo obtener un título en una sexta división. Esto me coloca con dos de los mejores boxeadores de todos los tiempos en Óscar De La Hoya y Manny Pacquiao. He ganado todos mis títulos por nocaut y tengo que mantener esa racha el sábado por la noche”.

"Ganar esta pelea es todo. Espero que esté haciendo algo grandioso para las jóvenes boxeadoras que vienen buscando grandes metas en este deporte. Continuaré rompiendo estas barreras y algún día consolidaré mi legado en el Salón de la Fama".

De Amanda Serrano salir victoriosa, se convertirá en la primera boxeadora en ganar títulos en seis divisiones de peso, ya que ha obtenido coronas mundiales en las 118, 122, 126, 130 y 135 libras.

Por su parte, la villeguense Yamila Reynoso, de 22 años, expresó:

"Estoy muy orgullosa de estar en esta posición. Me siento relajada porque sé que mi equipo ha trabajado duro para llevarme a esta gran pelea en los Estados Unidos”

"Puedo boxear o pelear. Me gusta mantener mis opciones abiertas y ver lo que exige la pelea. Estoy aquí para dar un buen espectáculo. Estudié a Amanda Serrano y siento que la conozco bien. Es una gran campeona mundial con mucha experiencia, pero estoy lista para todo lo que ella pueda traer".

Yamila Reynoso tiene un récord de cuatro derrotas, tres empates y 11 victorias (8 por nocaut), mientras que Amanda Serrano perdió una, empató otra y ganó 34 peleas, 26 antes del límite.-1-1, 26 KO), por el título mundial superligero OMB vacante



Otras peleas de interés

También hoy el polaco Adam Kownacki (invicto con 17 peleas, todas ganadas, 14 por nocáut) combatirá con el estadounidense Charles Martin (25-1-1, 23 KO), a 10 rounds, en divisional pesado, televisado por TyC Sports.

Por la señal de Space, desde las 23.30 desde el Forum de Inglewood (Estados Unidos), el mexicano Juan Estrada (36-3, 25 KO) se medirá con su compatriota Felipe Orucuta (36-4, 30 KO), a 12 rounds, en supermosca.

Además: el filipino Donnie Nietes (un revés, cuatro empates y 41, triunfos, 23 antes de lo pactado) ante su coterráneo Aston Palicte (24-2, 20 KO), por el título supermosca OMB vacante; el japonés Kazuto Ioka (22-1, 13 KO) vs. el puertorriqueño McWilliams Arroyo (17-3, 14 KO), por el título plata supermosca CMB.