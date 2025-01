Jaule da su versión de los hechos

En las redes sociales, el entrenador publicó su versión sobre la salida del Club Ciclista Juninense: “Me veo obligado a hacer un COMUNICADO para aclarar mi situación personal, tuve una escara (una lastimadura) en mi gluteo derecho la cual se me infectó y tuvieron que operarme, primero internado y ahora desde hace días en mi casa, como cualquier operación necesita un período de recuperación, no tengo ninguna enfermedad, lógicamente que estoy con un grupo de profesionales que van monitoreando la evolución, se dijeron tantas cosas que no lo puedo creer, la única verdad es que estaba listo para volver el día 3 y el 30 de diciembre el club Ciclista me da de baja del equipo, prefiero guardarme un montón de sensaciones que esto implica, si me da tranquilidad haber entregado todo y más, no perder jamás los códigos ni mi esencia y como siempre digo es ser y parecer, mi carrera deportiva seguirá y pronto estaré nuevamente entrenando un equipo del deporte que amo, gracias a los que siempre están, los demás nunca estuvieron y no me daba cuenta”.