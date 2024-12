Quintin Alexander se suma al club de Regatas Corrientes

El Club de Regatas Corrientes vuelve a meter mano en su equipo y confirmó la llegada de Quintin Immanuel Alexander, quien se sumará al equipo en reemplazo de Myles Carter.

El interno de 34 años (21 de abril de 1990) y 2.01 de altura nacido en Moreno Valley, California, llega luego de su paso reciente por la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México jugando para Plateros de Fresnillo. Allí, jugó 16 partidos donde promedió 6.6 puntos y 4.9 rebotes. Además, ya conoce la Liga Nacional, ya que a principios del 2024 jugó para La Unión de Formosa, con quien disputó 22 encuentros con promedio de 13.2 puntos y 8.7 rebotes en 25 minutos en cancha.

Alexander ha tenido una extensa trayectoria internacional que comenzó en 2013, con diversas paradas en América del Sur y Central. Entre ellas, se destacan sus actuaciones en Uruguay con Goes durante 2017/18 y Trouville en 2023, así como en Panamá con los equipos Universitarios y Correcaminos. También jugó en Chile con Ancud, en Venezuela con Trotamundos y Taurinos, y en la República Dominicana con Barias y Soles. También anduvo por otros continentes. En 2013 se unió al club griego Rethymno Aegean y al año siguiente pasó al HKK Capljina Lasta en Bosnia. Antes de su primera experiencia en América Latina con Goes en 2017, Alexander también jugó en Corea del Sur, Grecia, Filipinas, Japón, Qatar, Finlandia y Tailandia.

El reemplazo se da en lugar de Carter, quien no jugaba en el Remero desde el 18 de octubre en la derrota como visitante frente a Riachuelo. Luego, fue licenciado y volvió a su país por motivos personales.

Cabe destacar que Federico Elías continúa con la recuperación luego de su intervención quirúrgica por una hernia de disco, pero ya se sumará a los entrenamientos luego del receso y volverá a ocupar su lugar en el equipo tras el recambio temporal por Dishon Lowery.

Programa

Martes 7/1

20 Obras vs Zárate Basket

21 Platense vs San Lorenzo

21 Ferro vs Oberá

Miércoles 8

21 Argentino (J) vs Gimnasia (Cr)

22 Olímpico (Lb) vs Riachuelo (Lr)

22 La Unión Fsa. vs Atenas (C)

Jueves 9

20 Obras vs Oberá

21 Peñarol (Mdp) vs San Lorenzo

Viernes 10

20 Ferro vs Gimnasia (Cr)

22 San Martín (C) vs Atenas (C)

Domingo 12

20 San Lorenzo vs Argentino (J)

21 Peñarol (Mdp) vs Gimnasia (Cr)

22 Regatas (C) vs Atenas (C)

22 La Unión Fsa. vs Independiente (O)

Martes 14

20 San Lorenzo vs Olímpico (Lb)

21 Zárate Basket vs Argentino (J)

22 Regatas (C) vs Independiente (O)

Jueves 16

21 Peñarol (Mdp) vs La Unión Fsa.

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico (Lb)

22 San Martín (C) vs Independiente (O)

Sábado 18

20 San Lorenzo vs La Unión Fsa.

20 Obras vs Olímpico (Lb)

Domingo 19

21 Gimnasia (Cr) vs Zárate Basket

21 Platense vs Instituto

Lunes 20

20 Boca vs La Unión Fsa.

21 Unión (Sf) vs Quimsa

Martes 21

21 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 San Martín (C) vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Platense.