Instituto de Córdoba profundizó la pobre temporada de Peñarol en el cierre del año

Instituto Central Córdoba venció a Peñarol en el cierre de otro año de la Liga Nacional. La Gloria se impuso por 86 a 64 ante un Milrayitas que solo compitió en el primer cuarto.

Javier Saiz brilló en la pintura, anotando 22 puntos con un 11 de 16 en tiros de campo. Alex Negrete también se destacó con 16 puntos y 7 rebotes. Kramer fue el goleador de los de Mar del Plata con 13 tantos.

Peñarol tuvo un gran primer cuarto, similar al que mostró en el partido ante Atenas de hace unos días. Para Instituto fue una alarma que los de Mar del Plata anotaran 26 puntos en los primeros 10 minutos, siendo Lucas Andújar quien más explotó en el inicio del Milrayitas. La situación cambió en el segundo episodio, con el buen momento de Alex Negrete, quien se hizo cargo de las ofensivas de los de Alta Córdoba, que se fueron al descanso ganando por 45 a 37. Una mejoría defensiva hizo que Instituto se escapara.

En la segunda mitad, el ataque de La Gloria se centró en poner la pelota en el poste y hacer anotar a Javier Saiz, quien dominó la pintura. En el tercer cuarto, Peñarol intentó empujar un poco de la mano de Kramer, pero nunca volvió a encontrar ese ritmo ofensivo que mantuvo en el primer cuarto. Thornton no rindió como se esperaba, Peña dejó de fluir en ataque, e Instituto cerró una nueva victoria por 86 a 64, luego de que Laginestra diera minutos a los jóvenes que tomaron responsabilidad a principios de temporada.

La de Peñarol es una pobre campaña teniendo en cuenta que lleva gastado un platal y el equipo no responde lo esperado hasta el momento.

Brussino: “Se despertó el equipo”

Tras el resonante triunfo de Quimsa sobre Riachuelo de La Rioja, Juan Brussino declaró: “Fue un lindo partido ante Riachuelo, muy competitivo. Nosotros logramos sacar una ventaja, luego ellos lo emparejaron y pasaron al frente. Pero la diferencia con otros partidos fue que conseguimos estar fuertes en los momentos donde había que aguantar la presión para luego, mediante la defensa y corriendo la cancha, pasar a ganarlo y cerrarlo", remarcó.

"Uno que hace años está aquí, sabe que perder un par de partidos como local mueve el avispero, pero supimos contrarrestar eso con actitud, ganas de mostrar otra cara, entrenamos para esto y creo que nos faltaba soltarnos un poco más, animarnos y disfrutar jugar en esta hermosa cancha de esta gran institución. Entendemos que se pueden perder partidos, pero si nos plantamos desde competitivo, sabemos que los resultados se van a dar", añadió.

En enero la Fusión tendrá un calendario apretado con La Liga, La BCLAmericas y la Súpercopa. "Ahora tenemos unos días de descanso, veo que el equipo se despertó en el sentido de animarse a ganar, a jugar y a competir. Esperemos seguir por este camino", indicó.

Por último, el capitán de Quimsa dejó un mensaje para el hincha tras un gran año: "Quiero agradecerles a los hinchas por acompañarnos, por llenar varias veces la cancha, entendemos que es difícil para venir seguido a vernos, pero ellos siempre nos acompañaron. Les deseo en representación del plantel unas felices fiestas y que crean en este equipo que irá por todo", cerró Brussino.

Martes 7/1

20 Obras vs Zárate Basket

21 Platense vs San Lorenzo

21 Ferro vs Oberá

Miércoles 8

21 Argentino (J) vs Gimnasia (Cr)

22 Olímpico (Lb) vs Riachuelo (Lr)

22 La Unión Fsa. vs Atenas (C)

Jueves 9

20 Obras vs Oberá

21 Peñarol (Mdp) vs San Lorenzo

Viernes 10

20 Ferro vs Gimnasia (Cr)

22 San Martín (C) vs Atenas (C)

Domingo 12

20 San Lorenzo vs Argentino (J)

21 Peñarol (Mdp) vs Gimnasia (Cr)

22 Regatas (C) vs Atenas (C)

22 La Unión Fsa. vs Independiente (O)

Martes 14

20 San Lorenzo vs Olímpico (Lb)

21 Zárate Basket vs Argentino (J)

22 Regatas (C) vs Independiente (O)

Jueves 16

21 Peñarol (Mdp) vs La Unión Fsa.

21 Gimnasia (Cr) vs Olímpico (Lb)

22 San Martín (C) vs Independiente (O)

Sábado 18

20 San Lorenzo vs La Unión Fsa.

20 Obras vs Olímpico (Lb)

Domingo 19

21 Gimnasia (Cr) vs Zárate Basket

21 Platense vs Instituto

Lunes 20

20 Boca vs La Unión Fsa.

21 Unión (Sf) vs Quimsa

Martes 21

21 Riachuelo (Lr) vs Peñarol (Mdp)

21 Gimnasia (Cr) vs Instituto

22 San Martín (C) vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Platense

Jueves 23

21 Zárate Basket vs Instituto

22 Quimsa vs Platense

22 Regatas (C) vs Obras

22 Olímpico (Lb) vs Peñarol (Mdp)

Viernes 24

21 Argentino (J) vs Ferro

22 Oberá vs San Lorenzo

Sábado 25

21 Riachuelo (Lr) vs Platense

22 Quimsa vs Peñarol (Mdp)

22 La Unión Fsa. vs Obras

Domingo 26

21 Zárate Basket vs Ferro

21 Instituto vs Boca

Lunes 27

20 San Lorenzo vs San Martín (C)

21 Unión (Sf) vs Oberá

Martes 28

21 Independiente (O) vs Boca

21 Argentino (J) vs Regatas (C)

Miércoles 29

21 Zárate Basket vs Oberá

21 Platense vs San Martín (C)

Le resta a Argentino

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva

26/02 (V) Unión de Santa Fe

28/02 (V) Oberá Tenis Club

Marzo 2025

10/03 (L) Olímpico de La Banda

14/03 (L) Zárate Basket

30/03 (L) Riachuelo de La rioja.