DeAndre Martise Daniels, el elegido de Argentino

DeAndre Martise Daniels (Woodland Hills, California, 15/4/1922) es el jugador elegido por Argentino para reforzar el plantel profesional.

Jugó para Townsville Heat de la NBL1 North. Intervino en el baloncesto universitario para UConn Huskies, donde ganó un campeonato nacional e ingresó al equipo del torneo de la Final Four de la NCAA en 2014 .

Daniels, un centro 2.06cm, sorprendió a los expertos en reclutamiento al elegir al campeón defensor Connecticut de la IMG Academy, a pesar de nunca haber visitado la escuela de la Costa Este. Daniels se quedó con los Huskies incluso después de que la escuela fuera declarada no elegible para la postemporada en 2012-13 debido al bajo rendimiento en la tasa de progreso académico. Fue seleccionado por los Toronto Raptors con la 37.ª selección general del draft de la NBA de 2014 .

Carrera de secundaria

Asistió a la escuela secundaria Taft High School en Woodland Hills, California, antes de completar un año de posgrado en la Academia IMG en 2010-11. Originalmente se había comprometido con la Universidad de Texas, pero se desvinculó y se comprometió con la Universidad de Connecticut.

Considerado un recluta de cinco estrellas por Rivals.com, fue catalogado como el alero número 3 y el jugador número 10 de la nación en 2011.

Carrera universitaria

Como estudiante de primer año en 2011-12, Daniels promedió 3.0 puntos y 2.1 rebotes por juego como titular a tiempo parcial. En su segunda temporada, comenzó todos los juegos y aumentó sus promedios a 12.1 puntos y 5.1 rebotes por juego mientras los Huskies estaban fuera de su prohibición de postemporada. En su temporada junior, volvió a mejorar su producción a 13.2 puntos y 6.0 rebotes. Daniels jugó un papel clave para llevar a los Huskies a la Final Four de la NCAA de 2014. Fue nombrado para el Equipo de la Región Este del Torneo de la NCAA y luego registró 20 puntos y 10 rebotes para liderar a los Huskies más allá del primer sembrado general Florida Gators en la semifinal nacional.

El 25 de abril de 2014, se declaró apto para el draft de la NBA , renunciando a su último año de elegibilidad universitaria.

Carrera profesional Gatos salvajes de Perth (2014-2015)

El 26 de junio de 2014, fue seleccionado con la 37.ª selección general del draft de la NBA de 2014 por los Toronto Raptors Más tarde se unió a los Raptors para la Liga de Verano de la NBA de 2014, donde promedió 10,0 puntos y 6,2 rebotes en cinco juegos.

El 14 de agosto de 2014, firmó con los Perth Wildcats para la temporada 2014-15 de la NBL. Hizo su debut con los Wildcats en la derrota de apertura de temporada del equipo ante los New Zealand Breakers, anotando 19 puntos. Fue nombrado Jugador de la Semana en la Ronda 8 después de anotar 22 puntos, el máximo de la temporada, contra los Cairns Taipans el 28 de noviembre. El 15 de febrero de 2015, igualó un máximo de la temporada con 24 puntos en una derrota en doble tiempo extra ante los Breakers. En la final de la temporada regular contra los Townsville Crocodiles una semana después, tuvo otro juego de 24 puntos, incluidos seis triples para acompañar 11 rebotes. Los Wildcats perdieron 2-0 en las semifinales ante los Taipans. En 30 partidos con los Wildcats, Daniels promedió 14,8 puntos, 7,7 rebotes, 1,2 asistencias y 1,1 bloqueos por partido. Sus 232 rebotes totales lideraron la liga en esa categoría.

Raptors 905 (2015-2016)

En mayo de 2015, regresó a Toronto para comenzar a entrenar con la esperanza de unirse a los Raptors en 2015-16. Sin embargo, una fractura de Jones sufrida en su pie derecho a principios de julio retrasó su preparación fuera de temporada y lo obligó a abandonar la Liga de Verano de la NBA de 2015 y la primera mitad de la temporada 2015-16. El 5 de enero de 2016, fue adquirido por Raptors 905, la filial de la D-League de Toronto. Hizo su esperado debut en la D-League el 12 de marzo contra Iowa Energy, registrando dos puntos, seis rebotes y una asistencia. Apareció en ocho juegos e hizo cinco aperturas para los Raptors 905 para terminar la temporada.

En julio de 2016, se reincorporó a los Toronto Raptors para la Liga de Verano de la NBA de 2016.

Italia (2016-2017)

El 12 de septiembre de 2016, firmó con Dinamica Mantova de la Serie A2 italiana Citroën. En 35 juegos para Mantova, promedió 13.0 puntos, 6.6 rebotes y 1.1 bloqueos por juego.

NBA G League y Rusia (2017-2019)

En julio de 2017, se unió a los Portland Trail Blazers para la Liga de Verano de la NBA de 2017.

En octubre de 2017, se unió a los Erie BayHawks de la NBA G League. Apareció en tres juegos con los BayHawks. El 8 de diciembre, fue adquirido por los Maine Red Claws. Fue despedido diez días después. El 23 de enero de 2018, fue adquirido por los Agua Caliente Clipperspara terminar la temporada.

Daniels comenzó la temporada 2018-19 en Rusia con Spartak Primorye, jugando cinco partidos. El 5 de febrero de 2019, fue adquirido por Texas Legends.

República Dominicana y Finlandia (2019-2021)

En septiembre de 2019, jugó tres partidos en República Dominicana con Caneros Del Este. Luego se unió al KTP Basket de la Korisliiga finlandesa para la temporada 2019-20. Regresó a KTP Basket para la temporada 2020-21, pero se fue a fines de diciembre de 2020.

Nueva Zelanda (2021)

El 10 de marzo de 2021, firmó con los Manawatu Jets para la temporada 2021 de la NBL de Nueva Zelanda. En 16 juegos, promedió 16,4 puntos, 8,6 rebotes y 2,3 bloqueos por partido.

Townsville Heat (2022)

En febrero de 2022, firmó con Townsville Heat para la temporada 2022 de la NBL1 Norte .

