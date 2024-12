Ciclista, a Colón

Este viernes Ciclista Juninense jugará el cuadrangular sur semifinal en la ciudad de Colón, Entre Ríos. El equipo será dirigido nuevamente por Gerardo Saita dado que Jaule se sigue reponiendo de la dolencia que lo aqueja.

Anoche Jaule estuvo en el Coliseo y le dijo a Democracia que "estoy bien, me sigo reponiendo lentamente. Hasta que no esté al 100% no vuelvo a dirigir".

Conferencia Norte

Grupo A - Suardi

1° Grupo 1 | Sportivo Suardi

1° Grupo 4 | Comunicaciones de Mercedes

2° Grupo 2 | San Isidro de San Francisco

2° Grupo 3 | Villa San Martín de Resistencia

Grupo B - Jujuy

1° Grupo 2 | Independiente BBC de Santiago del Estero

1° Grupo 3 | Centenario de Venado Tuerto

2° Grupo 1 | Amancay de La Rioja

2° Grupo 4 | Jujuy Básquet

Conferencia Sur

Grupo A - General Pico

1° Grupo 1 | Racing de Chivilcoy

1° Grupo 4 | Quilmes de Mar del Plata

2° Grupo 2 | Villa Mitre de Bahía Blanca

2° Grupo 3 | Pico FC

Grupo B - Colón

1° Grupo 2 | Deportivo Viedma

1° Grupo 3 | La Unión de Colón

2° Grupo 1 | Ciclista Juninense

2° Grupo 4 | El Talar.