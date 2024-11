Ciclista volvió a la victoria ante Villa Mitre

Ciclista Juninense recuperó la memoria y salió de perdedor ante Villa Mitre de Bahía Blanca. En el balance fue positiva la victoria, aunque todavía con mucho para mejorar en el andamiaje del equipo.

El primer tiempo fue favorable a la visita que contó con los triples a la orden del día, con Franco Pennacchiotti a la cabeza. Por eso ganó bien 30-25 al cierre del primer tiempo.

Ciclista mejoró sustancialmente la defensa del perímetro en el complemento y comenzó a edificar una merecida victoria sobre los bahienses. A los tiradores de Villa Mitre se le mojó la pólvora.

El partido lo destrabó Matías Alluchón con un triplazo y lo cerró con dos libres clave, no sin antes pasar por un momento de zozobra cuando perdieron infantilmente una pelota en la salida a veinte segundos de la chicharra final.

Anoche

Ciclista 62 vs Villa Mitre (Bb) 59

Amancay (Lr) 83 vs Estudiantes (T) 78

Montmartre 65 vs Independiente (Sde) 99

Hoy

20 Lanús vs El Talar

21 Racing (Ch) vs Pergamino Básquet

21 Quilmes (Mdp) vs Unión (Mdp)

21.30 La Unión (C) vs Rocamora

21.30 Dep. Norte vs Colón (Sf)

21.30 Centenario (Vt) vs Provincial (R)

Mañana

20 Gimnasia (Lp) vs Pilar

21 Pico Fc vs Villa Mitre (Bb)

21 San Isidro vs Sp. Suardi

21.30 Rivadavia (Mza) vs Barrio Parque

22 Jujuy Básquet vs Montmartre

Le resta a Ciclista

30/11 (V) de Quilmes Mar del Plata

02/12 (V) de Unión Mar del Plata

07/12 (L) con Pico Fútbol Club.