Ciclista Juninense recibe a Villa Mitre en el Coliseo del Boulevard

Este partido fue adelantado por la Asociación de Clubes de Básquetbol, debido a que Ciclista Juninense tiene un basquetbolista citado a la selección de Venezuela para las “ventanas FIBA” (Elián Centeno).

En consecuencia Ciclista y Villa Mitre juegan esta noche con arbitraje del capitalino Raúl Lorenzo y el santiagueño Gustavo D´Anna.

Hoy

21 Amancay (Lr) vs Independiente (Sde)

21 Ciclista vs Villa Mitre (Bb)

21.30 Amancay (Lr) vs Estudiantes (T)

21.30 Montmartre vs Independiente (Sde)

Mañana

20 Lanús vs El Talar

21 Racing (Ch) vs Pergamino Básquet

21 Quilmes (Mdp) vs Unión (Mdp)

21.30 La Unión (C) vs Rocamora

21.30 Dep. Norte vs Colón (Sf)

21.30 Centenario (Vt) vs Provincial (R)

Viernes 22

20 Gimnasia (Lp) vs Pilar

21 Pico Fc vs Villa Mitre (Bb)

21 San Isidro vs Sp. Suardi

21.30 Rivadavia (Mza) vs Barrio Parque

22 Jujuy Básquet vs Montmartre

Le resta a Ciclista

30/11 (V) de Quilmes Mar del Plata

02/12 (V) de Unión Mar del Plata

07/12 (L) con Pico Fútbol Club.