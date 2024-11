Argentino vuelve a jugar recién el miércoles 27

El próximo partido de Argentino es recién el miércoles 27 del corriente mes, cuando visite a Independiente de Oliva. Anoche continuó el campeonato con partidos entre San Lorenzo-Boca y Unión-Atenas.

Detalle

Anoche

San Lorenzo 83 vs Boca 78

Unión (Sf) 88 vs Atenas (C) 78

Miércoles 27

21 San Lorenzo vs Obras

21 Peñarol (Mdp) vs San Martín (C)

21 Independiente (O) vs Argentino (J)

Jueves 28

21 Oberá vs Platense

Le resta a Argentino

Noviembre

27/11 (V) Independiente de Oliva

29/11 (V) Instituto Central Córdoba

Diciembre

01/12 (V) Atenas de Córdoba

05/12 (L) Boca Juniors

14/12 (L) La Unión de Formosa

Enero 2025

08/01 (L) Gimnasia de Comodoro Rivadavia

12/01 (V) San Lorenzo de Almagro

14/01 (V) Zárate Basket

24/01 (L) Ferro Carril Oeste

28/01 (L) Club de Regatas Corrientes

31/01 (L) San Martín de Corrientes

Febrero 2025

03/02 (V) Obras Sanitarias de la Nación

05/02 (V) Peñarol de Mar del Plata

07/02 (V) Club Atlético Platense

10/02 (L) Independiente de Oliva.