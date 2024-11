San Martín enfrenta a Náutico de San Pedro y va por la clasificación al torneo Federal

San Martín buscará la clasificación al Torneo Federal de clubes de básquetbol, cuando desde las 21 reciba la visita de Náutico de San Pedro. Este partido será controlado por Raúl Sánchez y Julián Spighi.

Los Indios, por su parte, recibe a Estudiantes de La Plata en un juego clave. Primero tiene que ganar, lo que es sumamente valioso. Después, como fue goleado en La Plata (82-58), tiene que ganar por 25 para asegurar al menos el tercer puesto. Caso contrario deberá refrendarlo como visitante de Náutico de San Pedro la semana que viene.

Dirigirán este partido, desde las 21.15, Franco Anselmo y Alexis Biset.

Últimos resultados

Colón 85 vs San Martín 68

Argentino 91 vs Boca Tigre 57

Comunicaciones 78 vs Los Indios 84

Estudiantes 80 vs Náutico 60

La fecha de hoy

Los Indios vs Estudiantes

San Martín vs Náutico San Pedro

Colón vs Argentino

Boca Tigre vs Comunicaciones

Fecha 14 (22/11)

Náutico vs Los Indios

Argentino vs San Martín

Comunicaciones vs Colón

Estudiantes vs Boca Tigre



Goleadores

Erbel De Pietro (C) 250

Agustín Acuña (SM) 211

Felipe Sánchez (NSP) 211

Rodrigo Bravo (NSP) 200

Sebastián Calvo (BT) 178

Federico Aldama (NSP) 172

Franco Lombardi (SM) 157

Juan Bruno (ELP) 155

Lucas García Cano (AP) 154

Bautista Arrascaete (CLI) 149

Michelle Castro (ELP) 146

Manuel Canosa (COMU) 141

Santino Mitidieri (ELP) 140

Santiago Bornic (CLI) 137

Ammiel Márquez (SM) 129

Joaquín Netto (CLI) 127

Santiago García Cano (AP) 127

Matías Colliard (AP) 126

Denis Bossarelli (C) 122

Francisco Coronato (SNP) 122

Santiago Giraudo (SM) 121

Stéfano Denicio (C) 120

Adrés Rolandelli (C) 120