Provincial U 13

La Asociación Juninense de Básquet será anfitriona del Torneo Provincial de Selecciones categoría U13 Femenina, recibiendo a los combinados de Bahía Blanca, Mar del Plata y Chivilcoy.

El Cuadrangular se disputará en los clubes San Martín y Rivadavia, bajo un formato de todos contra todos.

La apertura oficial se realizará el sábado 28 a las 19:45, previo al inicio del encuentro en el que nuestra selección se enfrentará con Mar del Plata.

Los partidos podrán seguirse a través del canal de Youtube de la Asociación Juninense de Básquet > https://www.youtube.com/@AsociacionJuninensedeBasquet

El sábado 28, desde las 16:30, previo al inicio del torneo, en la sede de la AJB (Av. José Inocencio Arias 638), el Presidente de la Federación Bonaerense de Básquet, Marcelo Pallotti, estará brindando una conferencia de prensa.

Fixture

Sábado 28 (en San Martín)

1) 18 Chivilcoy vs Bahía Blanca

19.45 Acto de Apertura

2) 20 Junín vs Mar del Plata

Domingo 29

En Rivadavia

10 Ganador juego 1 vs perdedor juego 2

En San Martín

10 Ganador juego 2 vs perdedor juego 1

En San Martín

16 Perdedor juego 1 vs perdedor juego 2

18 Ganador juego 2 vs Ganador juego 1.