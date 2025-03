Se disputó la primera fecha del campeonato

El campeonato femenino de la Asociación Juninense de Básquetbol comenzó a todo trapo. Ayer los partidos se desarrollaron en nuestra ciudad, Chivilocy, Chacabuco y Salto.

Detalle

Resultados

U 13

Argentino (Ch) 43 - 22 Atlético 9 de Julio

Argentino (J) 37 - 47 Juventud (P)

U 15

San Martín 25 - 84 Gimnasia y Esgrima (P)

Pampa (Salto) 13 - 57 Los Indios

Porteño 42 - 44 Mariano Moreno (Br)

El Linqueño 58 - 14 Millonarios

Argentino (Ch) 53 - 43 Atlético 9 de Julio

Argentino (J) 65 - 23 Juventud (P)

U 17

Pampa 20 - 60 Los Indios

San Martín 29 - 76 Gimnasia y Esgrima (P)

Porteño 40 - 43 Mariano Moreno (Br)

Argentino (Ch) 28 - 44 Atlético 9 de Julio

Próxima fecha

Argentino (Ch) vs. Pampa (Salto)

Atl 9 de Julio vs. Porteño

Moreno (Br) vs. El Linqueño

Millonarios (Br) vs. Libre/Sports Perg.

Sportivo Rojas vs. San Martín

GYE (P) vs. Argentino (J)

Juventud (P) vs. Los Indios.