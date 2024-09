Bahía sacó chapa desde el minuto cero

Bahía Blanca sacó chapa de candidato en la jornada inicial de provincial U13 femenino que se desarrolla en nuestra ciudad. Venció a Chivilcoy por 82 a 44 en su debut y hoy enfrenta a Junín por la mañana y a Mar del Plata por la tarde.

Junín no pudo en su debut ante Mar del plata y cayó 73 a 50. Los marplatenses enfrentan desde las 10 a Chivilcoy en el estadio del club Rivadavia de Junín.

Marcelo Pallotti: “No va a haber más campeonatos provinciales de mayores”

Ayer a la tarde se llevó a cabo en la sede de la Asociación Juninense una conferencia de prensa donde estuvieron Juan Carlos Basso, Gustavo Gauna y César Guida por la AJB, Marcelo Pallotti como titular de la Federación Bonaerense, Víctor Lacerenza presidente de la Asociación Marplatense y Guillermo Barco y Maia Richotti de Bahía Blanca.

Marcelo Pallotti comenzó diciendo: “Supimos ser la Federación más grande de la provincia. Hoy estamos refundándola. Solamente el mal que le hicieron al básquet donde dejaron durante tres años a los chicos que no pudieran integrar su selección, creo que es la principal pérdida que tuvieron la Federación y todas las Asociaciones que la componen.

Después podemos hablar de problemas financieros o pérdidas estructurales como la casa de la Federación que hoy no podemos usarla.

Hoy estamos en una etapa totalmente diferente. Estamos en pararnos y ser de vuelta una Federación importante, como lo estamos siendo. Logramos incorporar al básquet de la Provincia en un sitial nacional. Pusimos en tiempo récord a jugar a las selecciones gracias a los que están acá como Víctor que es una pieza importante. Ver a los chicos con las camisetas de la Asociaciones jugando estos partidos, creo que es el logro más grande que tuvimos. Pero una generación completa se perdió sin que pudieran jugar para sus selecciones. Este es el daño más grande que le han hecho a la Federación. No lo vamos a subsanar, pero si trabajar para adelante.

Cuando nos encontramos con la Federación, en principio nos dijeron que íbamos a ir a votar los balances como estábamos porque lo único que nos importaba era ser presidente o estar a cargo de la Federación. Fue todo lo contrario. Votamos, no aceptamos ninguno de los balances e hicimos auditorias sobre cuatro balances. Hoy la Federación tiene certificado de vigencia. En solamente cinco meses hicimos todo ese trabajo de administrativo. Una auditoria hizo un informe por cada uno de los balances. Esas auditorias se trasladaron a las Asociaciones y se hizo luego una Asamblea donde se votó la continuidad de las mismas y por las cuales vamos a estar presentando las demandas que correspondan”.

Consultado sobre los cambios de las categorías para el año que viene dijo: “La formación de las categorías serían U10 y U11 por lo que sería U9 y U8 a partir del año que viene. Y el U12 va con U13”.

Sobre los campeonatos provinciales de mayores dijo que: “No se van a realizar más. No hay chances. La última vez que se jugaron yo estaba como presidente de la Asociación de Bahía y llamamos cien jugadores para que vengan. No quiso jugar ninguno. Esto se repitió sistemáticamente año tras año. De U19 hacia arriba estamos plagados de torneos, como el Federal, La Liga Argentina, la Liga Nacional, Liga Federal, Liga de Desarrollo, U21 y U23. Juegan doce meses al año los basquetbolistas. Cualquiera quisiera volver, pero es imposible porque las Asociaciones no pueden juntar a los jugadores”.