Se jugó la séptima fecha del campeonato local

Este fin de semana tuvo lugar la séptima fecha del campeonato local de minibásquetbol, con este detalle de partidos:

Cancha: Sarmiento

u12 Sarmiento 50 vs Los Indios A 21

u13 Sarmiento 15 vs Los Indios A 73

u10 Sarmiento 0 vs Los Indios 20

Cancha:Alsina

u10 Alsina 16 vs El Linqueño 40

u12 Alsina 57 vs El Linqueño 83

Cancha: Los Indios

u13 Los Indios B 55 vs Social 22

u12 Los Indios B 68 vs Social 45

Cancha: Club Junín

u10 Club Junín 18 vs Social 12

Cancha: Ciclista

u12 Ciclista 71 vs Cavul A 8

u13 Ciclista 66 vs Cavul 26

u10 Ciclista 66 vs Cavul 26

u12 Ciclista 59 vs Cavul B 37

LIBRE: 9 de Julio

A reprogramación

Cancha: Argentino

u12 Argentino B vs Porteño A

u10 Argentino B vs Porteño

u12 Argentino B vs Porteño B

Cancha: San Martín

u13 San Martín vs Argentino

u12 San Martín vs Argentino A

u10 San Martín vs Argentino A

Octava fecha (25/5)

El Linqueño vs Ciclista

Cavul vs Junín/CLI B

Social vs Porteño

Sarmiento vs Argentino B

CLI A vs San Martín

Argentino A vs 9 de Julio

Libre: Alsina

Novena fecha (1/6)

9 de Julio vs CLI A

Argentino B vs San Martín

Sarmiento vs Social

Porteño vs Cavul

Junín/CLI B vs El Linqueño

Ciclista vs Alsina

Libre: Argentino A.

POSICIONES

U 10

Club J G P Pts

Ciclista 7 7 0 14 9 de Julio 6 5 1 11 Cavul 6 4 2 9 Argentino “B” 6 3 2 8 Club Junín 6 3 2 8 Los Indios 6 3 3 8 Porteño 5 2 3 6 San Martín 5 1 4 6 Argentino 5 3 2 6 Social Chac. 6 2 4 6 Sarmiento 6 0 6 3 El Linqueño 5 1 4 3 Alsina 4 0 4 3

U 12

Club J G P Pts

Ciclista Jun. 8 8 0 16 9 de Julio 7 5 2 12 Los Indios "B" 7 5 2 12 Sarmiento 7 5 2 12 Alsina (L T) 7 4 3 11 Social (Chac.) 7 3 4 10 Porteño Chac. 5 5 0 10 CAVUL Lincoln 5 4 1 9 Los Indios 9 2 7 9 Cavul "B" 7 2 5 9 Argentino "B" 7 1 6 8 San Martín 6 1 5 7 Porteño “B” 5 3 3 6 Argentino 5 1 4 5 El Linqueño 7 1 6 3

U 13

Club J G P Pts