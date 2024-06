9 de Julio, primer semifinalista en U15

9 de Julio es el primer semifinalista de U15 tras derrotar anoche a El Linqueño por 63 a 56 y barrer la serie 2 a 0. Hoy se juegan los otros desquites de U15. Detalle:

Anoche

U21 – Argentino 78 (2) – Sarmiento 55 (0)

U21 - Los Indios 88 (1) – Cavul 31 (0)

U15 - 9 de Julio 63 (2) - El Linqueño 56 (0)

Hoy

Club Ciclista

19.30 U15 - Ciclista - Argentino "A"

21 U21 - Ciclista - San Martín

Club Los Indios

19.30 U15 - Los Indios - Argentino "B"

Viernes 14

Club Cavul

19.30 U15 - Cavul "A" - San Martín

Club El Linqueño

21 U21 - El Linqueño - 9 de Julio

Play off

U15

1) 9 de julio 63 (2) vs El Linqueño 56 (0)

2) Cilclista 55 (0) vs Argentino A 61 (1)

3) Los Indios 69 (1) vs Argentino B 61 (0)

4) Cavul 79 (1) vs San Martín 49 (0)

Semis

9 de Julio vs 4

Y 2-3

U21

1) Argentino 78 (2) vs Sarmiento 55 (0)

2) Ciclista 88 (1) vs San Martín 69 (0)

3) Los Indios 86 (2) vs Cavul 31 (0)

4) El linqueño 55 (0) vs 9 de Julio 63 (1)

Semis

1-4

2 vs Los Indios

U17

1) Ciclista vs 9 de Julio B

2) Argentino vs Porteño

3) El Linqueño vs San Martin

4) Los Indios vs 9 de Julio

Semis

1-4 y 2-3.