9 de Julio se adelantó en la serie ante Junín

Por el campeonato apertura 100 Aniversario del club Ciclista Juninense, 9 de Julio se adelantó en la serie ante Club Junín al imponerse anoche 73 a 63. La semana que viene se juega el desquite en Ataliva Roca.

Esta noche Cavul recibe a Los Indios con arbitraje de Luciano Maidana y Franco Daiub.

Anoche

Club 9 de Julio

Mayores - 9 de Julio 73 – Junín 63

Hoy

Club Cavul

21.15 Mayores - Cavul - Los Indios

Mayores

1) San Martín 82 (1) vs Baigorrita 53 (0)

2) Los Indios vs Cavul

3) Rivadavia 57 (1) vs El Linqueño 53 (0)

4) Club Junín 63 (0) vs 9 de Julio 73 (1)

Semis

San Martín vs 4

2-3

Goleadores