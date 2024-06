Los Indios superó a Cavul, en Lincoln

Los Indios derrotó anoche como visitante a Cavul por 83-63 y la serie se traslada al Tomás Corrado, donde se pude definir este lunes.

Además Ciclista Juninense se clasificó semifinalista en U15, tras vencer en el desempate a Argentino por 71 a 41.

Anoche

U15 – Ciclista 71 (2) - Argentino "A" 41 (1)

U15 - Cavul "A" 69 (2) - San Martín 57 (0)

Mayores - Cavul 63 (0) - Los Indios 83 (1)

U21 - El Linqueño 81 (1) vs 9 de Julio 60 (1)

Lunes 17

Club Los Indios

20 Mayores - Los Indios - Cavul

Club Rivadavia

20 Mayores - Rivadavia - El Linqueño

Martes 18

Club Junín

21 Mayores - Junín - 9 de Julio

Miércoles 19

Club 9 de Julio

19.30 U17 - 9 de Julio "B" - Ciclista

21 U17 - 9 de Julio "A" - Los Indios

Club Porteño

19.30 U17 - Porteño - Argentino

Club San Martín

19.30 U17 - San Martín - El Linqueño

Play off

U15

1) 9 de julio 63 (2) vs El Linqueño 56 (0)

2) Ciclista 63 (1) vs Argentino A 50 (1)

3) Los Indios 78 (2) vs Argentino B 52 (0)

4) Cavul 69 (2) vs San Martín 57 (0)

Semis

9 de Julio vs Cavul

Ciclista vs Los Indios

U21

1) Argentino 78 (2) vs Sarmiento 55 (0)

2) Ciclista 91 (2) vs San Martín 70 (0)

3) Los Indios 86 (2) vs Cavul 31 (0)

4) El Linqueño 81 (1) vs 9 de Julio 60 (1)

Semis

Argentino vs 4

Ciclista vs Los Indios

U17

1) Ciclista vs 9 de Julio B

2) Argentino vs Porteño

3) El Linqueño vs San Martín

4) Los Indios vs 9 de Julio

Semis

1-4 y 2-3

Mayores

1) San Martín 82 (1) vs Baigorrita 53 (0)

2) Los Indios 83 (1) vs Cavul (63) 0

3) Rivadavia 57 (1) vs El Linqueño 53 (0)

4) Club Junín 63 (0) vs 9 de Julio 73 (1)

Semis

San Martín vs 4

2-3.