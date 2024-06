La Ruta Nacional 188, en el olvido, se vuelve cada vez más peligrosa y mortal

En la Región, tal vez la que peor fama tiene es la Ruta Nacional 7, pero la Ruta 188 no se queda atrás y se vuelve cada vez más peligrosa y mortal. Y no es una opinión, ya que los números lo demuestran.

En los últimos 18 meses hubo nueve accidentes fatales que se cobraron 10 vidas, algunos de ellos con fallecidos menores de edad. Eso sin contar los casos de personas que mantienen secuelas, algunas de gravedad, producto de siniestros ocurridos en esta arteria nacional.

En tal sentido, en enero de 2023, un choque frontal en Rafael Obligado dejó como saldo cuatro personas heridas y la muerte de un bebé de 17 días oriundo de Rojas, que causó profunda consternación en el distrito, que veía cómo una joven familia quedaba destruida.

A escasos kilómetros, y 17 meses después, otro bebé menor de un año falleció en manos de la misma trágica ruta, cuando un accidente se cobró la vida de una joven de 20 años y su bebé de 11 meses. Además, un niño de 5 años resultó gravemente herido, -que afortunadamente se recuperó y fue dado de alta-, y uno de los conductores, un pergaminense de 62 años, sigue internado en terapia intensiva en el Hospital San José de Pergamino.

Hace apenas tres semanas ocurrió un nuevo accidente fatal cerca de tal lugar, cuando en el kilómetro 118 un hombre perdió el control de su camioneta y como consecuencia falleció. Fuentes policiales explicaron que testigos oculares observaron que la camioneta Toyota Hilux, transportaba con un batan de combustible y, al parecer, uno de los neumáticos se habría reventado. Esto, sumado al estado de la ruta, habrían hecho que el hombre no pudiera controlar el vehículo.

En abril de este año, en la intersección de la Ruta 188 y la provincial 31, la falta de señalización del lugar, hicieron que el comisario de la DDI, Mauro Lescaso, volcara y como resultado perdiera su vida. El accidente ocurrió en horas de la noche, donde la oscuridad, la falta de señalización e iluminación fueron fundamentales para que ocurriera el siniestro.

El mismo mes, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, murió en un accidente de tránsito ocurrido en la trágica ruta, entre las localidades de Ameghino y Granada. El accidente también fue por la noche, cuando Achetoni viajaba en su auto, un Fiat Palio y, por causas que se investigan, a la altura del kilómetro 304 chocó contra la parte trasera de un camión que transportaba maní.

En noviembre de 2023, en momentos en que llovía en la zona, se produjo un luctuoso accidente sobre el kilómetro 240, a pocos metros del límite entre los vecinos distritos de Lincoln y de General Pinto, entre los parajes Dussaud y Balsa.

Un Renault 21 que circulaba hacia Lincoln procedente de la provincia de La Pampa, impactó de frente con un Fiat Palio que circulaba en sentido contrario, rumbo a Florentino Ameghino.

Debido al impacto entre los coches, que terminaron en la banquina de la carretera, perdió la vida quien comandaba el Renault, una mujer de 78 años, que vivía en la ciudad pampeana de Intendente Alvear.

Ese mismo mes, el conductor del automóvil que protagonizó un siniestro vial con un móvil policial de la localidad de Agustín Roca falleció días después, como consecuencia de la gravedad de las lesiones. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 146, en una curva, cuando un Renault 9, impactó con un patrullero perteneciente al Destacamento de la vecina localidad.

Otro caso: en mayo del año pasado, un vecino de Pergamino volcó su auto entre su ciudad y Rojas y terminó perdiendo la vida. El conductor, de 44 años, perdió el control de su Renault Koleos, volcó e impactó con un árbol que se encontraba en la banquina.

En el cuarto mes de 2023, una camioneta Chevrolet Pick Up S10 y un Fiat Palio chocaron de forma frontal en la Ruta Nacional 188, a la altura de la Estancia Dos Ángeles, en el kilómetro 252 entre la ciudad de Lincoln y General Pinto.

Producto del siniestro, falleció una mujer que viajaba junto a un hombre en el auto, mientras que el conductor presentó heridas de gravedad. Ambos oriundos de la ciudad de Ameghino.

Por su parte, el conductor de la camioneta, un contratista rural oriundo de General Pinto, resultó también gravemente herido.

Además, en agosto del año pasado, se produjo un grave accidente de tránsito en el kilómetro 90 de la Ruta Nacional 188, a escasos metros del acceso a la localidad de Ortiz Basualdo, partido de Pergamino. A raíz de ello, una mujer de 95 años de edad, oriunda de Junín, que en principio había sido derivada al Hospital “San José” de Pergamino, perdió su vida días después como consecuencia de las heridas.

La víctima era una de las pasajeras de la combi involucrada en el accidente, la cual transportaba pasajeros desde Junín hacia el Bingo de Pergamino. En el accidente en cadena participaron al menos cuatro vehículos que terminaron chocando entre Pergamino y Rojas.

El accidente de un intendente

Hace poco más de 20 días, el intendente de General Pinto, Alfredo "Freddy" Zavatarelli, sufrió un gravísimo accidente en el kilómetro 233 de la Ruta 188, cuando circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok e impactó contra un camión Iveco, con acoplado, que transportaba cereales.

En un primer momento, el intendente píntense, que viajaba solo, fue traslado de suma urgencia al Hospital Municipal de Lincoln ante su grave estado de salud. Horas después, fue trasladado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un vuelo sanitario, al Hospital Italiano donde primero estuvo en terapia intensiva, luego en la sala de cuidados generales y el martes pasado fue finalmente fue dado de alta.

Vialidad no repara, los municipios no pueden

El mantenimiento de la Ruta Nacional 188 está a cargo de la empresa estatal Corredores Viales S.A. Con relación al tramo Junín - Pergamino, la empresa estatal Corredores Viales había acordado el año pasado con la empresa Decavial el fresado, emparchado y reencarpetado de la Ruta Nacional 188 desde el cruce con la Ruta Provincial 30 hasta Rojas y otro tramo hasta cercanías a Pergamino. Pero por falta de pago la empresa dispuso no continuar con las tareas.

Así, la última vez que la ruta fue repavimentada fue en el 2020, concluyendo tal obra en 2021. Y tras tres años de intenso uso, la misma se encuentra previsiblemente deteriorada en diversos tramos y con trabajos inconclusos en muchos otros.

Ante ello, el intendente de Pergamino realizó un pedido a Vialidad para hacerse cargo de las tareas de mantenimiento. Al respecto, en diálogo con Democracia, Javier Martínez admitió que “el estado de la ruta 188 es lamentable”.

El intendente pergaminense recordó que, además de los reiterados pedidos realizados desde el Concejo Deliberante, hace poco menos de dos meses se reunió con el director de Vialidad Nacional.

“Fui a decirle que nosotros podíamos hacernos cargo de la reparación, que nos animábamos a hacerlo bajo su supervisión técnica”, detalló.

Para ello había que realizar un convenio entre el municipio y Vialidad donde la autorización quedara plasmada por escrito porque es una jurisdicción nacional.

“Me dijo que me iban a responder en dos o tres días. Cuando hubo respuesta me dijeron que no, porque lo iban a hacer ellos”, sostuvo Martínez.

Pedidos sin respuesta

Cabe recordar que el intendente de Junín, Pablo Petrecca, también realizó reclamos al Estado Nacional en cuanto a las obras necesarias para mejorar la seguridad y transitabilidad.

En enero del 2023 se llevaron reclamos a quien era entonces funcionario de Vialidad Nacional, Patricio García. Desde el Municipio aseguraron que “los pedidos que nunca se dejaron de hacer, tienen que ver con obras de nuevas rotondas, más luminarias, mejoras en las colectoras y la infraestructura necesaria para hacer seguro el tránsito para los vecinos de Junín que circulan por esta ruta o la cruzan permanentemente”.

Rojas también realizó reclamos

El partido de Rojas es atravesado de norte a sur por la 188 al igual que Pergamino y Junín. Desde el municipio comandado por Román Bouvier, también se hicieron reclamos a diversos espacios como a concesionarios viales y Vialidad Nacional, con notas, proyectos y vía telefónica.

“No ha habido respuestas. A lo mejor tiene que ver con el recambio de funcionarios del Gobierno Nacional, la paralización por completo de la obra pública, que hoy es inexistente o nula”, sostuvo Bouvier en diálogo con Democracia.

“No solo subieron los valores del peaje de 300 a 900 pesos, sino que hoy está de manera intransitable, fresada por partes y no hay respuesta. Hubo unos reclamos por los vecinos del barrio Las Margaritas, vinieron a ver la bajada porque es con lo único que contaban”, recordó el intendente rojense.

Pedido de autovía

En el mismo sentido, los concejales realizaron diferentes pedidos. Uno de ellos fue para que la ruta se convierta en autovía entre San Nicolás y Junín. Se trató de una iniciativa de los ediles pergaminenses Diego Basanta y Mariana de Sautu.

“Parece algo alocado, pero es una idea que nos pone en el país que soñamos, esta región tiene características importantes, la producción agraria es una”, resaltó el radical Diego Basanta.

En las explicaciones no dejaron de recordar que la Ruta 188 es un corredor productivo en el que transitan unos 4 mil vehículos diariamente, vinculando el norte bonaerense con las provincias de La Pampa, San Luis y Mendoza.

Entre San Nicolás de los Arroyos y la ciudad de Pergamino, la traza no ha perdido la característica de una ruta de la década de 1930, con curvas y contracurvas en ángulos incompatibles con una situación de manejo nocturno, con niebla y/o lluvia.

Triple de peaje

El fuerte salto en el precio del peaje de Agustín Roca, de 300 a 900 pesos, no se vio reflejado, al menos hasta el momento, en una mayor cantidad de obras. Es que el estado de la arteria nacional es cada vez peor. Es más, en muchos de los accidentes ocurridos, hubo incidencia del estado de la calzada, la cual presenta escasa señalización vertical y, principalmente, horizontal.

Además, los arreglos provisorios, los nuevos baches y el fresado existente (que no fue completado con nuevo asfalto), hacen que la transitabilidad sea cada vez más difícil, en una época del año cuando hay mayor circulación de camiones cargados con cereal rumbo al puerto.

Vecino preocupado por el mal estado

El juninense Oscar Ayerbe, profesional electromecánico, cansado y preocupado por el estado de la Ruta 188, realizó una denuncia el pasado 27 de mayo en el peaje de Roca.

Consultado por Democracia, aseguró “me tomaron la denuncia y luego vía e-mail indicaron que Vial es el organismo encargado de revisar las rutas”.

Su enojo fue mayor: “¿Cómo puede ser que con el estado de la ruta se permita el cobro del peaje?”. Luego de ello realizó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo: “Expliqué todo, me dieron un número de reclamo y ahora estoy a la espera”, dijo.

Según señaló, “desde Defensoría intimarán a Vialidad Nacional para que dé explicaciones por el estado de la ruta y el hecho de que se cobre peaje”.

A su vez aseguró que su reclamo incluye el pedido de que se coloquen reductores y señalizaciones/cartelería-. Asimismo, cuestionó “que se coloquen dos fotomultas en lugar de arreglar la ruta”.