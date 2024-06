El juninense que crea música nueva y adapta canciones al inglés con inteligencia artificial

En la ciudad de Junín, un innovador ha logrado combinar su pasión por la música con el poder de la inteligencia artificial, creando un fenómeno que está llamando la atención de aficionados y expertos por igual.

Se trata del juninense Marcos Guglielmetti, quien utiliza tecnología avanzada para generar nuevas canciones, incluyendo inéditas piezas que evocan el inconfundible estilo de icónicas bandas y artistas como Los Beatles y Luis Alberto Spinetta.

A través de complejos algoritmos y un profundo conocimiento musical, ha dado vida a composiciones que, si bien no fueron escritas por los propios músicos, capturan su esencia de manera sorprendente. Esta fusión de creatividad humana y tecnología de punta está abriendo nuevas fronteras en el mundo de la música, cuestionando los límites de la autoría y la innovación en el arte sonoro.

Según dijo Guglielmetti a Democracia, se considera músico por vocación, se dedicó a la música “por computadora”, fue periodista, informático y distribuyó un software libre para músicos que se llamó Musix Gnu Linux, “con lo cual tengo todo un trasfondo relativo a lo que estamos hablando que es la música generada por computadoras”.

Si bien actualmente se dedica a los frutales nativos de Argentina y al tenis de mesa, cuando apareció este boom de la inteligencia artificial “me fui acercando a aplicaciones sobre todo online porque es la forma más fácil de utilizar este software y comencé a aprender a manejarlo además porque es muy sencillo, pero yo tengo la ventaja de que entiendo tanto el mundo de la música como el de la programación y puedo entender cómo es la lógica de estas aplicaciones”, destacó.

“Esto es algo que a nivel comercial podría ser una expresión total porque no sirve solamente para invitar a tal o cual actor o modificar obras existentes, sino también para crear cosas nuevas desde cero y que por ejemplo tanto la música como la voz no se parezca realmente a ningún autor conocido de modo exacto”, detalló.

“Para que se comprenda un poquito, lo que tenés que entender es que el software este aprendió de toda la música que existe prácticamente de toda la música creada por la humanidad y puede recrear o crear de cero digamos navegando por una especie de espacio latente, como lo llaman, en el cual existen los intermedios entre todas las obras musicales compuestas por humanidad”, informó el juninense.

Es decir que dichas aplicaciones “pueden hacer una mezcla entre Beethoven y una cumbia; Charly García y Los Beatles y cualquier otra cosa que exista porque conoce todo, por lo que puede recrear absolutamente todo incluso cosas impensadas y cosas que nunca existieron”.

“Así como, por ejemplo, hay que entender que los modelos de lenguaje como el Chat GPT pueden imitar y recrear cualquier ser humano sobre la Tierra, hay que entender con esta aplicación referente a la música es que puede producir absolutamente cualquier música conocida o desconocida”, sostuvo.

Se trata de la aplicación Udio.com, que “es lo que estoy utilizando ahora porque es la inteligencia artificial más avanzada para crear música, pero también existe Suno.com”, agregó.

Cómo funciona

Continuando con la entrevista, Guglielmetti explicó el funcionamiento de la inteligencia artificial a la hora de crear melodías, armonías y ritmos.

“Se puede establecer el tempo y algunos acordes iniciales, pero no los respeta totalmente porque es como que la inteligencia artificial es un cerebro informático que tiene, digamos, sus propios gustos y su propia autonomía en algún sentido. De hecho, el gran desafío actual en la inteligencia artificial es poder contener estos sistemas porque pueden comenzar a tomar decisiones por sí mismos y terminar haciendo cosas peligrosas”, manifestó.

“Hay que entender que la inteligencia artificial es como una especie extraterrestre que está contenida dentro de supercomputadoras y amordazada mediante técnicas de programación”, apuntó.

Entonces, “vos le podés dar todos los acordes y todas las ideas que quieras, pero no te va a respetar totalmente eso. De todas formas, es algo que se va a terminar haciendo y vas a poder darle a futuro seguramente una partitura o la letra con todos los acordes y te lo va a respetar”, opinó.

Lo que hace el software “es ofrecerte varias propuestas y vos vas aceptando, descartando y/o modificando las cosas hasta que queden más o menos a tu gusto, aunque por lo general nunca va a quedar exactamente como vos lo habías imaginado al menos por ahora no es así”, destacó

Recientemente, “apareció una funcionalidad muy interesante que te permite subir tu propia canción o un boceto o una parte y vos podés extender desde ahí, es decir que al final sí podés darle exactamente lo que vos querés”, confirmó.

“Con respecto a lo que hice yo de crear nuevos discos de Los Beatles o de Spinetta me basé la idea de que se podía imaginar que los Beatles nunca se separaron y que se les ocurrió hacer un disco en el año 72 obviamente influenciados por la música de la época y por las bandas que eran su competencia en la época, es decir, Yes, Pink Floyd, Génesis, Led Zeppelin, etcétera”, señaló.

“Entonces, produje dos discos que serían como de Los Beatles del año 1972, que quedó muy interesante. Sinceramente no sé hasta qué punto es legal hacer eso, pero por ahora no está totalmente prohibido por lo menos a nivel técnico y me parece que es una curiosidad que vale la pena transitar”, explicó.

“Las letras las podés escribir todas vos o podés ayudarte con inteligencia artificial y después adaptarlas porque básicamente en verdad la inteligencia artificial que puede crear letras no tiene mucha idea de la musicalidad, entonces tenés que modificarlas y adaptarlas sí o sí, pero te puede dar una gran mano justamente en producir los conceptos o las ideas generales”, expresó.

“Después vos vas escribiendo las letras y las vas adaptando y, a partir de lo que va generando el software de música, te vas imaginando por ejemplo cómo sería un estribillo, cómo sería la musicalidad que debería tener y qué palabras serían las más adecuadas para que la entonación sea la que más te gusta básicamente porque esto lo hacés a tu propio gusto”, destacó.

En definitiva, lo que más hay que tener en cuenta para hacer este tipo de cosas “es tener lo que llamarían un buen oído o un buen gusto musical, cosas que son obviamente muy personales, muy relativas y muy discutibles”, reconoció el juninense.

Por ejemplo, “hacés primero un estribillo o le decís que haga el estribillo sobre tal o cual letra y te genera ocho estribillos. De esos seleccionas solamente uno que es el que más te gusta y después generás la estrofa previa al estribillo, pero esa estrofa va a tener también muchas variaciones y de ahí seleccionas una sola”, informó.

En efecto, todo este proceso “puede ser útil para inspirarte para hacer tus propias canciones más allá de la computadora es decir que las podés tocar en vivo y puede ser un buen ejercicio literario y compositivo porque podés hacer pruebas ensayando con la inteligencia artificial y después tomás algunas cosas y otras las descartás”, dijo.

También, “le podés decir a la inteligencia artificial que simplemente suene a rock de los años 70 y te va a crear cosas bastante disímiles pero que van a sonar siempre los años 70.

También le podrías decir exactamente qué batería, con qué micrófonos, qué amplificador de guitarra, qué amplificador de bajo y más o menos lo va a agarrar y va a sonar muy bien”, indicó.

“No necesitas ningún conocimiento ni música ni en informática para hacer esto porque te genera las estrofas y los estribillos perfectamente bien y después los une entre sí y quedan de una forma increíblemente perfecta porque la inteligencia artificial tiene una gran capacidad que en verdad es más capaz que nosotros para hacer ese tipo de cosas”, subrayó.

“Por decirte algo, podés hacer un estribillo que viene de una cumbia perfectamente argentina barrial y de golpe eso se puede transformar en una sinfonía Beethoven y ese intermedio te lo va a hacer de un modo muy muy creíble”, finalizó.

Dónde encontrar las canciones

YouTube: The Infinite Beatles.

Charly García, en inglés

Una de las funciones que tiene la inteligencia artificial es la posibilidad de traducir canciones originales a distintos idiomas.

En este contexto, Guglielmetti logró traducir y que se cante en inglés varias canciones del músico argentino Charly García, como “Yendo de la cama al living”, que está teniendo buena repercusión en su canal de YouTube.