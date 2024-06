Habrá clásico en semifinales de U 21

Ciclista Juninense y Los Indios chocarán en una de las llaves semifinales de la categoría U21. Además el Canario también clasificó a semifinales en U15.

Hoy juegan en Lincoln 9 de Julio con El Linqueño, por la otra llave de U21. Y en U15 Cavul choca contra San Martín.

Anoche

U15 - Ciclista 63 (1) vs Argentino A 50 (1)

U21 - Ciclista 91 (2) - San Martín 70 (0)

U15 - Los Indios 78 (2) - Argentino "B" 52 (0)



Hoy

Club Cavul

19.30 U15 - Cavul "A" - San Martín

Club El Linqueño

21 U21 - El Linqueño - 9 de Julio

Play off

U15

1) 9 de julio 63 (2) vs El Linqueño 56 (0)

2) Ciclista 63 (1) vs Argentino A 50 (1)

3) Los Indios 78 (2) vs Argentino B 52 (0)

4) Cavul 79 (1) vs San Martín 49 (0)

Semis

9 de Julio vs 4

2 vs Los Indios

U21

1) Argentino 78 (2) vs Sarmiento 55 (0)

2) Ciclista 91 (2) vs San Martín 70 (0)

3) Los Indios 86 (2) vs Cavul 31 (0)

4) El Linqueño 60 (0) vs 9 de Julio 66 (1)

Semis

Argentino vs 4

Ciclista vs Los Indios

U17

1) Ciclista vs 9 de Julio B

2) Argentino vs Porteño

3) El Linqueño vs San Martín

4) Los Indios vs 9 de Julio

Semis

1-4 y 2-3.