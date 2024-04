Ciclista eliminó a Pilar y enfrenta a Villa Mitre

Un sólido Ciclista Juninense no dejó dudas y barrió a Atlético Pilar por 80-67 para meterse en el repechaje de La Liga Argentina, donde desde este miércoles enfrentará a Villa Mitre de Bahía Blanca en el Coliseo del Boulevard de nuestra ciudad.

El Verdirrojo estuvo los cinco primeros minutos del partido para acomodarse, pero enseguida le encontró la vuelta al juego y fue sólido en su accionar.

Por eso revirtió las acciones rápidamente, tomó la posta del partido y no la largó más.

Atlético Pilar le hizo fuerza en la primera mitad, cuando anduvo el juninense Bruno Conti con la mano caliente y la metió de todos lados.

En el tercer cuarto Ciclista quebró el juego apoyado en una estupenda tarea del “banquero” Britos y luego cerró el partido de acuerdo a los manuales.

El resultado nunca corrió riesgo. Ahora se viene otra etapa de play off, muy dura como todas, al mejor de tres partidos ganados.

Reclasificación

Pergamino Basket vs Ameghino

Quilmes MdP vs Hispano Americano

Racing (A) vs Provincial de Rosario

Villa Mitre vs Ciclista.

POSICIONES

Equipos J G P Pts.

Atlético Lanús (Buenos Aires) 32 25 7 57

Racing de Chivilcoy (B. Aires) 32 23 9 55

Pico FC (La Pampa) 32 20 12 52

Deportivo Viedma 32 18 14 50

Villa Mitre de Bahía Blanca 32 18 14 50

Racing de Avellaneda 32 17 15 49

Pergamino Básquet 32 17 15 49

Quilmes (Mar del Plata) 32 16 16 48

Hispano Americano R. Gallegos 32 15 17 47

Ameghino de Villa María (Cba) 32 15 17 47

Ciclista Juninense (B. Aires) 32 16 16 47

Provincial de Rosario (Santa fe) 32 15 17 47

Atlético Pilar (Buenos Aires) 32 14 18 46

La Unión de Colón (Entre Ríos) 32 14 18 46

Gimnasia La Plata 32 10 22 42

Unión de Mar del Plata 32 10 22 42

Rocamora (C. del Uruguay) 32 10 22 42