Los Indios fue mucho más que Independiente (Z)

Anoche, en el Tomás Corrado, Los Indios goleó a Independiente de Zárate por 79 a 55 y se acomodó tercero en la tabla posicional, en un encuentro válido por la Liga Federal de Básquetbol. El Canario no pudo hacer pie de entrada y perdió 26-15. Pero endureció la defensa e hizo dos cuartos siguientes que fueron brillantes, dejando a su adversario de turno en 8 y 9 goles respectivamente.

En paralelo creció ofensivamente con el Vasco Arrascaete ganando en los dos cristales y, en el tercer cuarto, con un gran pasaje de Tucho Bornic.

En el cierre del juego el Canario pisó el acelerador y, literalmente, lo pasó por arriba al Diablo zarateño que por momentos no supo dónde estaba parado en la cancha.

Ayer (décima fecha)

Colón CH 99 vs Belgrano SN 65

Los Indios 79 vs Independiente Zárate 55

Regatas SN 87 vs Somisa SN 58

Libre: San Martín

Decimoprimera fecha 20/4

Independiente Zárate vs Somisa SN

Los Indios vs Regatas SN

San Martín vs Colón CH

Libre: Belgrano SN

Decimosegunda fecha 26/4

Belgrano SN vs Regatas SN

Independiente Zárate vs San Martín

Somisa SN vs Los Indios

Libre: Colón CH

Decimotercera fecha 2/5

Belgrano SN vs Independiente Zárate

Los Indios vs Colón CH

San Martín vs Somisa SN

Libre: Regatas SN

Decimocuarta fecha 8/5

Independiente Zárate vs Regatas SN

San Martín vs Belgrano SN

Somisa SN vs Colón CH

Libre: Los Indios.

GOLEADORES

Erbel De Pietro (C) 185

Matías Morera (C) 155

Bautista Peralta (CLI) 134

Nicolás Rodríguez (RSN) 130

Bautista Arrascaete (CLI) 128

Yago Sánchez (SOM) 128

David Véliz (C) 123

Sebastián Mena (SOM) 116

Bruno Carugatti (IZ) 115

Franco Lombardi (SM) 114

Matías Rosas Castaño (RSN) 113

Carlos Báez (RSN) 113

Agustín Acuña (SM) 112

Samuel Diez (BSN) 110

Axel Méndez (SOM) 108

Ammiel Márquez (SM) 107

Matías Rosas Castaño (RSN) 105

Howard Wilkerson (BSN) 103

Santiago Giraudo (SM) 100

Ignacio Alimena (BSN) 95