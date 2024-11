Juntos pedirá informes por la situación de la Casa de Abrigo “Francisco Legarra”

Desde hace algunos días, la Casa de Abrigo “Francisco Legarra”, ubicada en Liliedal 148 de nuestra ciudad, se encuentra intervenida, y de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio, los chicos que se encontraban en el lugar con medidas de abrigo, debieron ser reubicados.

Lo cierto es que desde el bloque de Juntos se presentó el pasado jueves 31 de octubre un proyecto de comunicación para solicitar información sobre la situación de la institución y su intervención.

Cristina Cavallo, concejal de Juntos dio detalles del pedido presentado en el Concejo Deliberante y la secretaria de Desarrollo Humano del Municipio, Melina Fiel habló de “irregularidades”.

Si bien no existe aún un comunicado oficial por parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia y especialmente del organismo de Niñez y Adolescencia, de donde depende la institución, aseguran que el cierre es momentáneo y por reformas.

Pedirán informes de plazos y situación de los chicos

“Presentamos un expediente desde el Bloque de Juntos, un proyecto de comunicación, dada la información que tuvimos por los medios, pidiéndole nuevamente a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Género, por supuesto que también a Desarrollo Humano, cuál era el motivo de la situación edilicia” de la Casa de Abrigo, señaló la concejal Cristina Cavallo, de dicho bloque, en diálogo con Democracia.

En detalle refirió que buscan conocer plazos de la intervención, las acciones que se estén realizando y el seguimiento de los niños y jóvenes de la institución. La edil de Juntos recordó que ya en febrero de 2024 habían solicitado informes.

En ese momento, según señaló, “planteamos la situación edilicia, la seguridad de los chicos que estaban viviendo y no tuvimos respuesta. Convocamos a las autoridades de la Casa de Abrigo, que tampoco estuvieron presentes” en dicha oportunidad.

Hoy, ante los eventos, explicó: “Volvemos a plantear esto, pidiéndole al Ministerio de Desarrollo, a la Dirección de Niñez para que nos informen detalladamente las razones de la intervención, la situación actual de los niños, que según sabemos por los medios han sido trasladados a otras instituciones. Queremos saber plazos, acciones que se estén desarrollando, el seguimiento de esos niños y jóvenes que están en esos lugares”.

Sobre el pedido, Cavallo explicó que se aguarda el tratamiento en la Comisión de Niñez -ya que fue planteado sobre tablas en la sesión del Concejo Deliberante-. Asimismo detalló que en el proyecto también se solicita a la Secretaría de Desarrollo Humano “que informe sobre una situación judicial, dada en base a observaciones que se han realizado desde el Servicio Local”.

“En su momento planteamos una situación, pedimos ir a ver el lugar, tampoco tuvimos autorización. No nos respondieron nunca. Solo tuvimos contacto con el Servicio Local”.

Cavallo se mostró preocupada y aseguró que “esto hay que tratarlo, sobre todo la situación edilicia planteada, que no es nueva ya que data de bastante tiempo”. “Además, hay una heterogeneidad de niños, por lo que deben ser lugares donde estén tomados todos los recaudos. Es el cuidado de la niñez”, enfatizó.

Fiel: “Veníamos viendo irregularidades”

Desde la Secretaría de Desarrollo Humano, la secretaria Melina Fiel explicó que el trabajo del Servicio Local se realiza con diferentes casas de abrigo.

“Sobre las medidas de abrigo que se toman de los niños de Junín por derechos vulnerados, ya sea porque las familias no pueden, no quieren, o porque la Justicia dictamina, quien determina cual es la casa de abrigo a donde va ese niño es el Servicio Zonal, que pertenece a la Provincia”, señaló la funcionaria.

No obstante aclaró que “hay corresponsabilidades con diferentes instituciones, entre el Ejecutivo, la Provincia y la Justicia. Por un lado, quienes trabajan en el territorio, todo el tiempo con los niños y las familias es el Servicio Local, del Municipio”.

Cuando la justicia determina que hay que tomar una medida de abrigo, “es el Servicio Zonal el encargado de buscar en la Provincia de Buenos Aires un lugar donde haya una vacante”, explicó. En el caso puntual de la Casa Legarra, Fiel señaló: “Teníamos creo que ocho niños alojados de diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, de los cuales puntualmente tres eran de Junín”.

Cabe destacar que, según Fiel, la reubicación se realiza en la casa de abrigo donde haya vacantes, más allá del lugar de procedencia de los chicos. Sobre los reclamos, la funcionaria explicó que “esos tres niños y otros dos que no eran de la ciudad, varias veces, se presentaban en el Servicio Local. Llamábamos al Legarra pero muchas veces no había respuesta y había que llevar a los niños hasta el hogar, después de tenerlos en un lugar donde no correspondía que estuvieran”.

“Ya veníamos viendo irregularidades en el hogar Legarra, denuncias de vecinos, la policía que se hacía presente. Había varios efectores que venían viendo la situación de descontrol, principalmente porque muchos de los cuidadores son de La Plata. De hecho, la directora y la vicedirectora son de La Plata. Con lo cual había un formato que no estaba totalmente regularizado y había también, esto dicho por los chicos, en varias escuchas, maltratos y destrato por parte de los cuidadores”, resaltó la funcionaria.

El miércoles pasado, “bajó el organismo de Niñez, vino a intervenir el hogar, entiendo que por varias denuncias propias del mismo hogar y a su vez, porque los trabajadores de ATE realizaron una medida de fuerza, un paro, y el hogar se quedaba sin cuidadores. Entonces el organismo de Niñez de Provincia decide intervenirlo y lo que nos dicen a nosotros es que lo intervienen momentáneamente. Por ello sigue cerrado, bajo la responsabilidad de la Provincia, de Niñez”.

La funcionaria señaló: “Tuve la oportunidad de hablar con Coralia Ojea, la directora de Hogares de la Provincia de Buenos Aires y me dijo que la idea es arreglar ediliciamente, reubicar a los niños y reubicar al personal y volverlo a abrir, pero bajo una capacitación principalmente de los cuidadores”. Asimismo, Fiel destacó: “Nosotros hicimos una intervención en la Justicia porque veníamos escuchando muchas irregularidades por parte de los chicos, chicos que ya llegan con sus derechos vulnerados”.

“Nuestra responsabilidad es hacer la denuncia y lo hicimos en la justicia. Hay otras denuncias, hay un caso de abuso, irregularidades. Nuestra denuncia es al organismo de Niñez que es quien tiene que hacerse responsable”.