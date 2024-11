Ciclista Juninense prescindió de Tyronn Mosley

Ciclista Juninense tomó la decisión de prescindir de los servicios del jugador estadounidense Tyronn Mosley, por bajo rendimiento.

Ahora el Verdirrojo busca un reemplazante para cubrir esta vacante.

El próximo partido del quinteto juninense es el jueves 14, en oportunidad de visitar a Racing de Chivilcoy.

Anoche

Pilar 77 vs Gimnasia (Lp) 57

Quilmes (Mdp) 88 vs Racing (Ch) 84

Hoy

21 Hispano vs La Unión (C)

21 Provincial (R) vs Dep. Norte

21.30 Colón (Sf) vs Rivadavia (Mza)

Mañana

21 Lanús vs Racing (A)

21 Unión (Mdp) vs Racing (Ch)

Domingo 10

21 San Isidro vs Barrio Parque

21.30 Sp. Suardi vs Rivadavia (Mza)

Lunes 11

21 Comunicaciones vs Amancay (Lr)

21 Villa San Martín vs Montmartre

Martes 12

21 Colón (Sf) vs Sp. Suardi

21.30 Estudiantes (T) vs Jujuy Básquet

22.05 Independiente (Sde) vs Salta Basket

Le resta a Ciclista

14/11 (V) de Racing de Chivilcoy

16/11 (V) de Pergamino Básket

22/11 (L) con Villa Mitre

30/11 (V) de Quilmes Mar del Plata

02/12 (V) de Unión Mar del Plata

07/12 (L) con Pico Fútbol Club.