Ciclista visita Pico para intentar recuperarse

Ciclista Juninense tendrá un duelo clave para sus aspiraciones esta noche, desde las 21.30, contra Pico FC de visitante. Serán árbitros el mendocino Ariel Rosas y la capitalina Bianca Tedesco.

El verdirrojo viene de perder dos encuentros de local en la seguidilla de tres que tuvo en el Coliseo y se encuentra con récord negativo, pero tiene una gran posibilidad para recuperarse hoy, ya que el rival viene alternando buenas y malas. Pico hoy estrena entrenador, tras la renuncia irrevocable de De Tomasi. Tomará la posta Gustavo Morla, ex-GEPU.

En los pampeanos juegan los ex-Ciclista Pablo Alderete, Valentín Duvanced, Aaron Pablo y Juan Bello.

Mañana

20 Pilar vs El Talar

21 Dep. Norte vs Centenario (Vt)

21.30 Salta Basket vs Estudiantes (T)

21.30 Montmartre vs Comunicaciones

Miércoles 6

20 Racing (A) vs La Unión (C)

21 Unión (Mdp) vs Pergamino Básquet

21 Dep. Viedma vs Villa Mitre (Bb)

21.30 Sp. Suardi vs Barrio Parque

Jueves 7

20.30 Pilar vs Gimnasia (Lp)

21 Quilmes (Mdp) vs Racing (Ch)

21.30 Jujuy Básquet vs Estudiantes (T)

21.30 Amancay (Lr) vs Comunicaciones.