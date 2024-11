Gran cantidad de estudiantes participaron del programa “Licencia Joven”

En el gimnasio de los ex colegios Normal-Nacional se llevó a cabo una jornada interactiva y lúdica con el propósito concientizar a los jóvenes sobre la importancia del respeto por las normas de tránsito, y simplificar trámites para que puedan acceder a la primera licencia de conducir.

Se trata del programa “Licencia Joven”; evento que estuvo impulsado por la Provincia de Buenos Aires y en conjunto con el Gobierno de Junín.

La iniciativa estuvo destinada a alumnos de quinto y sexto año del nivel secundario y contó con la presencia de autoridades educativas, inspectores de distintos niveles y representantes del Departamento de Educación Vial de la Municipalidad, en conjunto con la Asociación Civil “Estrellas Amarillas”.

A propósito de esta propuesta, Sandra Mayol, subsecretaria de Articulación Interinstitucional del Ministerio de Transporte bonaerense, manifestó: “El Ministerio de Transporte desarrolló una plataforma educativa en conjunto con el área de Cultura y Educación con el propósito de acercar a todos los chicos y chicas de la Provincia el conocimiento necesario que deben tener para manejarse en la vía pública, con el debido respeto por las normas de tránsito”, y añadió: “De esta manera, todos los estudiantes tienen la posibilidad de realizar el examen teórico de forma virtual, y luego proceder al psicofísico y la parte práctica en cada uno de los municipios”.

A su turno, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, expuso: “Agradecemos a Valeria (Arata) y Mirta (Cure) como también a todo el equipo del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires por haber llegado con esta propuesta hasta Junín, que es una forma más de continuar con la concientización sobre seguridad vial que implementamos desde hace muchos años en nuestra ciudad”.

Asimismo, el funcionario municipal subrayó: “Quiero destacar como siempre el acompañamiento que tenemos de parte de la Asociación Civil ‘Estrellas Amarillas’ conformada por un grupo de madres que perdieron familiares en accidentes de tránsito, y hacen un gran trabajo de sensibilización y concientización al respecto con las chicas del Departamento de Educación Vial”.

Por su parte, Valeria Arata, subsecretaria de Transporte Aéreo y Fluvial de la Provincia de Buenos Aires, comentó: “El objetivo es que todos los chicos y chicas aprendan a respetar las normas de tránsito y respetarnos en la vía pública, por medio de distintas actividades y juegos temáticos”, expresó. En continuidad, Arata hizo referencia a la Ley de Alcohol Cero y dijo que “nosotros no decimos que no hay que tomar, sino que cuando tomemos no manejemos, porque estamos con un arma que pueden ser una motor o un auto en la mano”.