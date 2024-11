El 15 de marzo del 2025 reabrirá sus puertas al público el Cine San Carlos

El 15 de marzo próximo, al cumplirse el 79° Aniversario de su primera apertura en 1946, el Cine San Carlos reabrirá sus puertas al público, de la mano de la familia Dimarco.

Así lo ha anunciado a través de las redes sociales Eduardo Dimarco y familia, quienes están trabajando a pleno para restaurar y poner en condiciones este bello espacio cultural que tuvo Junín y se está pudiendo recuperar.

“La idea principal en la que nos basamos es devolver a la ciudad un lugar que tan felices hizo a muchos juninenses”, afirmó a Democracia, Catalina Dimarco, hija de quien tomó la decisión de recuperar el San Carlos para Junín. Es así que desde que se hicieron cargo de las instalaciones, lo primero que hicieron fue limpiarlo por dentro y por fuera, y continuar con ese mantenimiento en forma periódica, además de otras tareas principales para permitir su reapertura.

“Se sigue con la limpieza porque al estar en obra todo el tiempo se está generando polvillo, mugre. Se hizo pintura, arreglo de techos, ahora están cambiando los vidrios del frente, de la parte de arriba. Las puertas se pusieron de aluminio simulando ser las puertas antiguas. Las originales eran de madera y vidrio, y estas son de aluminio y vidrio”, apuntó la entrevistada.

“Estamos viendo el tema del mármol, para darle más brillo. Porque está todo recuperable pero queremos que esté impecable. También se sigue con la limpieza de las butacas para recuperarlas a fondo y muy pronto vamos a hacer la restauración propiamente dicha con productos especiales para eso. La mayoría están intactas, tienen algunos rasguños pero del mismo uso de cuando estaba abierto, nada causado durante los 14 años que estuvo cerrado”, aclaró.

“Ya se sacó el telón viejo, y mandaron a hacer el nuevo. El techo está todo arreglado. Hace poco hubo lluvia bastante fuerte y fue como la prueba de fuego para ver si estaba todo bien y la verdad que sí, no entró una gota de agua.

Igualmente vamos a hacer una doble impermeabilización para no tener inconvenientes una vez abierta la sala. En el frente ya se colocaron luces, pantallas y mandamos a hacer el cartel, muy grande (7 metros de ancho), con el logo del teatro”, describió Catalina los trabajos que se hicieron y se están haciendo.

La fecha

Ante la pregunta por qué se había elegido la fecha 15 de marzo próximo para reabrir el Cine San Carlos, Catalina respondió: “en base al trabajo que había que hacer, lo que vimos antes de firmar el contrato con los propietarios, estimamos que nos iba a llevar entre 6 a 8 meses terminar las refacciones”.

“Luego, dado el trajín y el compromiso de la gente con la que trabajamos para restaurarlo, vimos que lo podíamos reabrir antes de abril. Y así surgió el 15 de marzo, la fecha de la apertura original del cine en el año 1946. Por eso, de manera simbólica queremos inaugurarlo en esa fecha”, dijo.

El uso

Según lo expuesto por Catalina, considerando que ya hay en Junín un cine, Tu Cine de la familia Dimarco, la idea es usar al Cine San Carlos como teatro para que vuelvan los grandes shows nacionales e internacionales que en su momento hubo, en un lugar tan amplio como el San Carlos, pero también dar ese espacio a los artistas locales.

“Esto no quita la posibilidad de que en algún momento, alguna película muy taquillera se pueda estrenar ahí, o algún reestreno de una película vieja. Queremos tenerlo armado para que se pueda hacer de todo, presentaciones de todo tipo, no solo artística. Que esté al alcance de cualquier juninense que quiera hacer una presentación, no delimitarlo a lo artístico. Y también queremos que sea un centro cultural y que cada persona que tenga un proyecto, una obra y demás, pueda hacer uso de las instalaciones”, afirmó.