Completaron la sexta fecha del campeonato

Este domingo se completó la sexta fecha del campeonato femenino local. Los partidos se jugaron en Junín, Chivilcoy, Lincoln y Rojas. Este es el detalle de los encuentros.

Resultados

Mini

Argentino (C) 34 - Los Indios 30

El Linqueño 0 - GYE (P) 20

CAVUL 20 - Moreno (Br) 0

U13

Argentino (C) 47 - Los Indios 38

Sportivo Rojas 48 - Argentino (J) 26

U15

El Linqueño 48 - GYE (P) 34

San Martín 35 - Atl 9 de Julio 16

Sportivo Rojas 97 - Argentino (J) 15

CAVUL 6 - Moreno (Br) 48

Porteño 27 - Sports (P) 41

U18

El Linqueño 36 - GYE (P) 33

San Martín 35 - Atl 9 de Julio 49

Porteño 62 - Sports (P) 54

Sportivo Rojas 60 - Argentino (J) 52

Mayores (de la fecha 5)

Argentino (J) 57 - Argentino (C) 28

Proximas fechas

7º Fecha (21/5)

Sports (Pergamino) vs Sportivo Rojas

Argentino (J) vs CAVUL

Moreno (Br) vs El Linqueño

GYE (Pergamino) vs San Martín

Atl 9 de Julio vs Argentino (Chi)

Los Indios vs Porteño (Ch)

8º Fecha (4/6)

Los Indios vs Sports (Pergamino)

Porteño (Ch) vs Atl 9 de Julio

Argentino (Chi) vs GYE (Pergamino)

San Martín vs Moreno (Br)

El Linqueño vs Argentino (J)

CAVUL vs Sportivo Rojas

9º Fecha (11/6)

Sports (Pergamino) vs CAVUL

Sportivo Rojas vs El Linqueño

Argentino (J) vs San Martín

Moreno (Br) vs Argentino (Chi)

GYE (Pergamino) vs Porteño (Ch)

Atl 9 de Julio vs Los Indios

10º Fecha (25/6)

Atl 9 de Julio vs Sports (Pergamino)

Los Indios vs GYE (Pergamino)

Porteño (Ch) vs Moreno (Br)

Argentino (Chi) vs Argentino (J)

San Martín vs Sportivo Rojas

El Linqueño vs CAVUL

11º Fecha (2/7)

Sports (Pergamino) vs El Linqueño

CAVUL vs San Martín

Sportivo Rojas vs Argentino (Chi)

Argentino (J) vs Porteño (Ch)

Moreno (Br) vs Los Indios

GYE (Pergamino) vs Atl 9 de Julio.