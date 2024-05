“Milei quiere hacer lo mismo que Menem pero el escenario internacional es otro”

El economista y ex secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, brindó ayer una charla titulada “La Argentina en tiempos libertarios. Los riesgos de la disgregación del Estado Nación”, invitado por la Cátedra Libre “Tierra, Techo y Trabajo” de la Unnoba, siendo acompañado por el ex senador bonaerense Gustavo Traverso y el concejal José Luis Bruzzone.

En forma previa a tal encuentro, Feletti mantuvo un diálogo con Democracia y manifestó que “hay dos vertientes, por un lado – explicó- el programa de estabilización de corto plazo, con todas las fallas que presenta y los fracasos que está teniendo sobre todo en estabilizar el sector externo, y por el otro, la apuesta a reformar estructuralmente la economía argentina, desde el apoyo del capital extranjero, que va a gozar de innumerables ventajas en caso de aprobarse el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones o RIGI, como se ha dado en llamar”.

“Tenemos dos escenarios – describió Feletti-: un escenario que es el plan o no plan Caputo, que hasta ahora lo que ha provocado es una transferencia de ingresos en contra de los sectores populares en estos cinco meses, pero que además no encuentra las apoyaturas necesarias, o por lo menos que él prometió, para lograr acumular reservas de magnitud en el Banco Central y afrontar tranquilo el primer año de gobierno”.

“Por otro lado, desde el Fondo Monetario Internacional no han enviado señales de apoyos extraordinarios más allá de cumplir el programa vigente, conforme lo había planteado en su momento el ministro Caputo. Y, por el otro lado, hemos tenido una tensión internacional con uno de nuestros principales socios comerciales que es China”, indicó el ex funcionario que actualmente trabaja con un equipo de economistas en el Senado bonaerense bajo el apoyo político de la vicegobernadora Verónica Magario.

Milei y Menem

A la pregunta si lo que Milei quería hacer era similar a las estrategias económicas y políticas del ex presidente Carlos Menem, el entrevistado dijo que, en un punto, era “peor porque se entregaban activos no renovables de recursos”.

“Si nosotros recordamos el escenario de Menem, la venta de los activos estatales, con las privatizaciones masivas que hizo, él consigue el flujo de capitales para estabilizar la economía. Efectivamente, lo que Milei está tratando de hacer es que el RIGI sustituya ese proceso de privatizaciones masivas a partir del ingreso de capitales contra recursos naturales”, sostuvo.

“Las diferencias hay que buscarlas esencialmente en el escenario internacional. En el momento en que Menem asume las reformas de mercado, si había terminado la Guerra Fría, Estados Unidos emergía como una potencia hegemónica. Y, además, el comercio internacional estaba en plena expansión con una modernización del aparato productivo”, aclaró.

“El escenario internacional actual es un escenario de conflicto. No hay hegemonía: hay crisis de hegemonía. Conflicto entre bloques. De hecho, se objetiva en una guerra concreta en Ucrania. El comercio internacional asume características proteccionistas de nacionalismo económico. Por eso, es insostenible esto que él pretende de apertura masiva porque no está el mundo para eso”, señaló.

“Efectivamente intenta hacer lo mismo que Menem, pero el consenso de Washington ya no existe; Estados Unidos no es la potencia hegemónica y el comercio internacional no crece como crecía en esos años. No hay apertura, hay nacionalismo económico, y por el otro, no cuenta con la legitimidad, porque también es cierto que asumamos que las reformas de mercado a principios de los 90 tuvieron cierto grado de legitimidad política para rifar los activos argentinos al capital extranjero”, sostuvo.