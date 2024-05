Preocupación por el cierre de sucursales del Correo Argentino en la Región

Entre las medidas de "reorganización interna" que lleva adelante el Gobierno nacional en búsqueda de la reducción del gasto público, se avanzó con el ajuste de personal en el Correo Argentino. De esta manera, en el mes de abril se despidieron a más de 600 empleados en todo el país bajo un telegrama que acusaba "reestructuración de la empresa". Así, de los 12 mil empleados que contaba la empresa de servicios pública, el telegrama les llegó a 600, algunos con más de 30 años en la empresa. Otros, intentan negociar su retiro voluntario.

"Fui a trabajar el 26 abril como todos los días, trabajo horario cortado, me retiro del correo y voy a mi casa. A la una de la tarde mi jefe, con los ojos llorosos, me llevó el telegrama", relató uno de los empleados despedido en Junín que contaba con 31 años de trabajo en la empresa y agregó "a la tarde fui a trabajar igual sabiendo que estaba despedido, y ya el día 27 no fui más".

El trabajador contó a Democracia que "en Junín se está yendo un montón de gente, de hecho ayer se fueron cinco por retiro voluntario", y explicó que "hay ciertas amenazas que si no te vas con el retiro voluntario, te echan. Hay mucho temor e incertidumbre". Además, relató que están peleando por la indemnización, ya que les pagaron un 50% y no el 100% que corresponde.

De esta manera, el estado de incertidumbre es mayúsculo. Es más: se ha avanzado incluso en el cierre de sucursales en distintas localidades del interior bonaerense. En la Región, la sucursal de Roberts, en el partido de Lincoln, ya fue cerrada. Arenaza y Pasteur, los dos pueblos aleñados, temen correr con la misma suerte.

Por su parte, en Los Toldos, de los cinco empleados que cuenta el Correo, tres aceptaron el retiro voluntario. Así, se espera que antes del 24 de mayo los otros trabajadores tomen el mismo camino. De esa manera, la sucursal podría cerrar sus puertas.

Preocupación legislativa

Desde el Bloque de Senadores UCR + Cambio Federal integrado por Agustín Máspoli, Ariel Bordaisco, Nerina Neumann, Flavia Delmonte, Alejandro Cellillo, Lorena Mandagaran, Eugenia Gil y Marcelo Daletto, manifestaron preocupación por el cierre de Oficinas del Correo Argentino en el interior de la provincia. Alertaron también sobre un posible aumento de la problemática ya que en muchos distritos donde aún se siguen brindando prestaciones, se inició un proceso de retiros voluntarios.

“Hay un estado de incertidumbre en muchos distritos donde no se sabe qué ocurrirá con las sucursales que algunos casos siguen atendiendo sin demasiadas precisiones”, sostuvieron los legisladores que además relevaron inconvenientes por cierre o avances en ese sentido en: General Alvear, Roque Pérez, Roberts (partido de Lincoln), Santa Regina (partido de Gral. Villegas), Alberti, Quiroga (partido de 9 de Julio), Adolfo Gonzáles Cháves, Benito Juárez, Salazar (partido de Daireaux), Colina (partido de General La Madrid), Bonifacio (partido de Guaminí), Monte Hermoso, Felipe Sola (partido de Puan), Salliqueló, Saldungaray (partido de Tornquist), Tres Lomas, y Pellegrini.

En esa misma línea, los legisladores remarcaron que “desde 1826 el Correo Argentino cumple un rol muy importante en el territorio nacional y que ha servido para fomentar la conectividad entre las ciudades y potenciar el crecimiento económico”, y sostuvieron: “El cierre del Correo Argentino podría significar que muchas localidades del interior queden excluidas de prestaciones importantes para el desarrollo local y personal”.

“Las oficinas del Correo Argentino desempeñan un papel crucial en la tramitación de documentos administrativos importantes, tales como cartas documento, telegramas, documentos de identidad, pasaportes, entre otros”, explicaron los senadores de UCR + Cambio Federal y agregaron: “Además, a través de ellas se despachan bienes y productos que los emprendedores envían a todo el país, como así también contribuye a generar mayores posibilidades de consumo, a través del acceso a bienes y productos que no son comercializados en las ciudades”.

Los senadores también manifestaron preocupación por “la cantidad de empleos que se perderían debido a esta decisión ya que el Correo Argentino emplea a miles de bonaerenses cuyas tareas se dividen entre atención al público, la separación y empaquetado de bultos, logística de entrega, entre otras funciones”.