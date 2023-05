Horacio Masino: “Argentino no vende ninguna plaza”

“Es una locura decir que Argentino vende la plaza. Nos tomó de sorpresa esta serie de rumores que salieron al ruedo en el transcurso de la semana pasada.

Es una cosa traída de los pelos. Es un dispararte, pero ha pasado también en otras temporadas. Parece que a nosotros nos dan como que siempre vendemos la plaza. Nunca salió de la comisión directiva que se va a vender la plaza. Ni siquiera una palabra similar.

Por eso, fue un sacudón grande que nos empezaron a llamar de todos lados y nosotros no sabíamos de donde estaban tirando.

El año no lo cerramos mal. Sí se nos complicó la logística que ha cumplido un rol importante en la economía del club.

Al aumentar hoteles, comidas, combustibles, etc. hizo que el mismo viaje que en enero o febrero de este año pagamos setecientos cincuenta mil pesos, ahora lo abonamos un millón cuatrocientos. Se nos fue al doble y hablo de esta última gira que hicimos por Santiago del Estero y La Rioja.

Cuando se arma un presupuesto, no se prevé una inflación del cien por ciento. Calculamos un 20 o un 30%, más o menos manejamos esos valores.

Tampoco contemplamos la disparada del dólar. Cuando trajimos a los extranjeros, el billete estadounidense estaba a doscientos quince pesos. Y lo terminamos pagando más de cuatrocientos.

Cuando tomamos la determinación de prescindir de Mc Cadney y Anderson, primero se habló con el cuerpo técnico, como corresponde. Ya no precisábamos al jugador porque no íbamos a poder crecer en la tabla ni descender. El reglamento avalaba los cortes. Y si continuábamos con los jugadores, el perjuicio económico iba a ser más grande. El técnico avaló, dijo que le iba a dar minutos a los chicos de la Liga de Desarrollo.

A pesar de eso hemos recibido críticas tremendas por parte de la prensa, sobre todo radial, donde dijeron que le faltamos el respeto a la gente, al hincha y al torneo y que somos especialistas en recortar.

Sinceramente a nosotros nos cayó mal eso. Creo que no le faltamos el respeto a la gente, porque la campaña fue digna. Conservamos la categoría seis fechas antes del final del torneo, que no es poca cosa. El reglamento nos ampara para hacer lo que hicimos y el momento económico con un dólar imparable nos podía arrastrar a no sé dónde.

Entonces no había necesidad de tener a los jugadores quince días o más para no poder hacer absolutamente nada más que lo que se pudo hacer. No fue una medida arbitraria de la comisión directiva. Se consensuó con el cuerpo técnico y se tomó la determinación.

Nos faltan dos meses para cerrar lo que es el tema sueldos que en estos días comenzaremos a abonar. Después están los gastos lógicos donde hay que refinanciar alguna deuda con el colectivo, hoteles y demás que se van abonando de a poco.

Estructura edilicia

Cambió totalmente el frente de calle Ameghino, gracias a un trabajo extraordinario que hicieron los chicos de la hinchada.

Las empresas donaron todo el material, que es importantísimo. Los chicos con la cena juntaron para pagar parte de la mano de obra.

En pocos días comienza lo que es la obra del gas para todo lo que es la hinchada visitante y vestuario de árbitros. En realidad, está el gas hasta ahí, pero hay que terminar de conectarlo.

Vamos a trabajar lo que es la parte de la cancha para mejorar algunos aspectos.

Creo que se ha trabajado mucho ediliciamente en los últimos tiempos con la cantina, parrilla y el frente mismo de Almirante Brown. También tenemos proyectada la vereda para calle Ameghino, esta semana se termina de pintar el nombre del club en ese frente y lo vamos a completar con iluminación.

Venimos con proyectos interesantes que, en días más, vamos a anunciar porque todavía no se firmaron. Pero si todo va como pensamos, va a ser un logro muy importante para el club, los jugadores y otros deportes.

¿Sigue Huarte?

Matías Huarte tiene la prioridad para seguir al frente del plantel profesional. Con él vamos a sentarnos a conversar cuando sea el momento.

Cuando volvió la prioridad era conservar la categoría y tuvo la palabra nuestra de que continúe en la temporada siguiente. Nosotros encantados que siga. Es un chico que se crió en el club, conoce la entidad como pocos y eso es un plus muy importante.<