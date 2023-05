Instituto-Obras y Quimsa-Regatas las semis de la Liga

Quedaron definidos los cruces de semis de la LNB, según este detalle:

Programa

Juego I

Oberá 62 (0) vs. Boca 80 (1)

Instituto 85 (1) vs. Riachuelo 74 (0)

Quimsa 64 (1) vs. Regatas 57 (0)

Gimnasia 79 (0) vs. Obras 83 (1)

Juego II

Oberá 59 (0) vs. Boca 68 (2)

Instituto 94 (2) vs. Riachuelo 83 (0)

Gimnasia 97 (1) vs. Obras 83 (1)

Quimsa 90 (2) vs. Regatas 87 (0)

Juego III

Boca 90 (3) vs. Oberá 85 (0)

Riachuelo 100 (1) vs. Instituto 97 (2)

Obras 65 (1) vs. Gimnasia 69 (2)

Regatas 86 (0) vs Quimsa 89 (3)

Juego IV (anoche)

14/5 Riachuelo 93 (1) vs. Instituto 100 (3)

14/5 Obras 69 (1) vs Gimnasia 72 (3)

Semis

Instituto- vs Boca Jrs.

Quimsa vs Gimnasia.