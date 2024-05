Guillermo Tamarit: "Es un intento de disciplinar a las universidades"

El gobierno llegó a un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires (UBA) para la actualización del 270% de su presupuesto, tras la masiva marcha realizada el 23 de abril pasado. Así, las otras casas de estudio del país quedaron afuera de la negociación y exigen un incremento en el mismo sentido, entre ellas, la Unnoba.

"Hemos analizado la acción como una provocación por parte del gobierno en el interés de despreciar al resto de las universidades y en un intento de disciplinar al conjunto de las mismas a partir de los giros presupuestarios, lo que realmente es inadmisible por el carácter autónomo que tenemos", declaró Guillermo Tamarit, rector de la Unnoba en diálogo con Democracia y añadió "nuestro sistema institucional pretende el desarrollo de las instituciones universitarias sin ningún tipo de condicionamiento por parte del Poder Ejecutivo. Por eso resulta inaceptable esta situación".

Así, explicó que "es el reconocimiento, por parte del Gobierno, del 300% como el número respecto al atraso del presupuesto de las universidades nacionales, o sea que es el criterio establecido en el reconocimiento que se hizo a la UBA en particular y fija un número”, y añadió "hay una intención de dividir al sistema y avanzar sobre cada institución respecto a las necesidades que efectivamente tienen”.

En esa misma línea, el Rector dijo que esta situación los pone en un lugar injusto de establecer particularmente la mirada de nuestros estudiantes como si hubiera estudiantes de primer grado y de segunda categoría. "Realmente es todo muy desagradable", aseveró y agregó que "ni siquiera la Universidad de Buenos Aires se le ha planteado un horizonte respecto a las paritarias o a los salarios, a los programas de investigación, de extensión o los programas académicos y tampoco en una de las obras que son siempre determinantes para el desarrollo de la universidad.

Medidas de fuerza

El rector de la Unnoba confirmó que desde los gremios docentes y no docentes se estableció un paro para el día 23 de mayo y que con el conjunto de los rectores "estamos analizando medidas judiciales que atiendan a la arbitrariedad que produce el Poder Ejecutivo" y "viendo cuál es el mejor camino en términos de controlar el presupuesto. Hay que reparar de manera urgente esta situación porque es muy difícil pensar cómo se irán desarrollando las universidades en este panorama".

En ese sentido, aclaró que este no es un malestar con la UBA, sino que "la culpa es del gobierno que actúa de esta manera" y que exigen el mismo tratamiento para el resto de las universidades. "Es lo que corresponde legalmente", aseveró.

Ajustarse al presupuesto

Respecto al presupuesto asignado para la Unnoba, el rector dijo que lo que se hace es "restringir gastos y todo aquello que teníamos planteado respecto a nuevas actividades o el desarrollo de nuevos edificios", añadió "lo que no vamos es a traicionar lo que debemos entender por universidad".

"No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda"

El Comité Ejecutivo del CIN planteó que la actualización en un 270 por ciento del presupuesto de gastos de funcionamiento y de un 300 por ciento para hospitales a la Universidad de Buenos Aires implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema -y su grave magnitud- que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año.

Así, destacaron que "resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda", y agregaron: "Por lo tanto, habiendo el gobierno confirmado con sus actos que los recursos están, exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación. Con la misma urgencia, seguiremos bregando por paritarias para las y los trabajadores de las universidades que recompongan la pérdida del poder adquisitivo del salario, por el sostenimiento y el fortalecimiento del sistema científico y tecnológico, por la actualización del monto destinado a becas estudiantiles y por la recuperación de las obras de infraestructura hoy paralizadas".

En esa misma línea, sostuvieron: "Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios".