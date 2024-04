Jugaron la tercera fecha del torneo local

Ayer sábado se disputó la tercera fecha del campeonato local de minibásquetbol. Detalle:

Resultados

Cancha Ciclista

u13 Ciclista 57 vs Argentino 33

u10 Ciclista 20 vs Argentino A 0

u12 Ciclista 88 vs Argentino A 43

Cancha Alsina

u10 Alsina vs Los Indios A (no se jugó)

u12 Alsina 56 vs Los Indios A 44

Cancha Los Indios

u13 Los Indios B 57 vs 9 de Julio 63

u12 Los Indios B 56 vs 9 de Julio 61

Cancha Club Junín

u10 Club Junín 17 vs 9 de Julio 40

Cancha Cavul

u13 Cavul 77 vs Social 71

u10 Cavul 20 vs Social 0

u12 Cavul 70 A vs Social 58

u12 Cavul B 9 vs Social 27

Cancha Argentino

u10 Argentino B 8 vs El Linqueño 26

u12 Argentino B 20 vs El Linqueño 0

Cancha Porteño

u13 Porteño 55 vs San Martín 95

u12 Porteño 75 vs San Martín 28

u10 Porteño 29 vs San Martín 18

u12 Porteño B 27 vs San Martín 68

LIBRE SARMIENTO

Cuarta fecha (27-4)

Social vs El Linqueño

Alsina vs Argentino B

CLI A vs Ciclista

Argentino A vs Junín/CLI B

9 de Julio vs Porteño

San Martín vs Sarmiento

Libre: Cavul.