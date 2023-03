Ciclista Juninense visita a Racing de Chivilcoy

Ciclista Juninense se presenta esta noche en Chivilcoy. Desde las 20 visita al líder, Racing Club, en un juego sumamente complicado.

Racing estrena esta noche una nueva cancha en el predio del club Independiente de Chivilcoy (Avenida 22 de octubre al 780). Parece ser que se pelearon con los dirigentes del club Colón (donde jugaban antes) y decidieron invertir en una nuevo gimnasio.

Dirigen el capitalino Oscar Britez, el entrerriano Ezequiel Macías y el santafesino Iván Andereggen.

Anoche

Libertad 89 vs Jachal (Sj) 82

Pilar 85 vs Gimnasia (Lp) 80

Colón (Sf) 95 vs Montmartre 80

Hoy

20 Villa Mitre (Bb) vs Rocamora

20 Racing (Ch) vs Ciclista (J)

21 Barrio Parque vs Independiente (Sde)

Lunes 20

21 Sarmiento (R) vs Balsuar Central (Ceres)

21 Hispano vs Parque Sur

22 Salta Basket vs Echagüe

22 Ameghino vs Gepu

Martes 21

20 Villa Mitre (Bb) vs Lanús

21 Tucumán Básquet vs Echagüe

22 Villa San Martín vs Balsuar Central (Ceres)

Miércoles 22

22 Barrio Parque vs Gepu

22 Rocamora vs Pergamino Básquet

Jueves 23

21 Parque Sur vs Pergamino Básquet

21 Dep. Viedma vs Lanús

21 Villa Mitre (Bb) vs Zárate Basket

22 Independiente (Sde) vs Echagüe

22 Dep. Norte vs Jachal (Sj)

22 Salta Basket vs Colón (Sf)

Viernes 24

20 Quilmes (Mdp) vs Racing (Ch)

21 Ameghino vs Jachal (Sj)

22 Montmartre vs Echagüe

Sábado 25

21 Dep. Viedma vs Zárate Basket

21 Del Progreso vs Lanús

22 Tucumán Básquet vs Colón (Sf)

22 Pico F.C. vs Rocamora

Ciclista en marzo

19/03 20 Hs. Racing CH vs Ciclista

29/03 21.30 Hs. Ciclista vs Pergamino.