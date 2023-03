Apoteosis de Argentino ante el campeón vigente

Argentino hizo un planteo impecable y logró imponer su juego ante Instituto Central Córdoba. Le ganó un partido que vale oro en polvo. Fue 81 a 70 y metió dos puntos directos a la tabla posicional.

Y el Turco lo ganó de punta a punta. Salvo el primer cuarto que fue 11 a 11, después fue todo de Argentino que nunca le dejó chances a La Gloria de acomodarse en el partido.

Primero porque no lo dejó tirar de tres. Fundamental. Y después se deslomó para contener a los internos. La solidaridad defensiva fue determinante para ahogar las ofensivas oponentes.

Instituto venía arrasando con 12 triunfos seguidos y no pasó la prueba en Junín. Tal vez acuse cansancio.

Lo cierto es que Argentino volvió a contar con los goles de Jonatan Slider, lo tuvo a Alphonso Anderson en una noche intensa y en el medio juego apareció el cubano Marlon Díaz Miranda.

Después, lo de Jeremías Sandrini fue impecable y cuando entró Fabio Vieta Stechina cumplió más que satisfactoriamente con la base.

Un párrafo aparte para Enzo Filippetti que luchó contra todos los grandotes y además le dio gol en momentos claves del juego.

Impecable arbitraje de Oscar Brítes, Sergio Tarifeño e Iván Andereggen.

Argentino tiene descanso hasta el 4 de abril, cuando reciba nuevamente en Junín a Regatas Corrientes.

Programa

Ayer

Oberá 100 vs Obras 88

Regatas (C) 77 vs Quimsa 75

Hoy

20 Unión (Sf) vs Boca

21 Comunicaciones vs Peñarol (Mdp)

22 Olímpico (Lb) vs San Lorenzo

Lunes 20

20 San Martín (C) vs Obras

21 Gimnasia (Cr) vs Riachuelo (Lr)

Martes 21

21 Oberá vs Peñarol (Mdp)

22 Quimsa vs San Lorenzo

Miércoles 22

20 Boca vs Riachuelo (Lr)

21 Instituto vs San Martín (C)

Jueves 23

19 Ferro vs La Unión Fsa.

21 Comunicaciones vs Olímpico (Lb)

Viernes 24

19 Obras vs Riachuelo (Lr)

22.10 Atenas (C) vs San Martín (C)

Sábado 25

19 San Lorenzo vs La Unión Fsa.

21 Oberá vs Olímpico (Lb)

22 Ferro vs Instituto

Domingo 26

20 Gimnasia (Cr) vs Boca

Lunes 27

19 Platense vs Instituto

21 Peñarol (Mdp) vs La Unión Fsa.

21 Riachuelo (Lr) vs Independiente (O)

22 Quimsa vs Comunicaciones

Martes 28

21 Gimnasia (Cr) vs Obras

22 San Martín (C) vs San Lorenzo

Fixture Turco

Abril

04/04 (L) vs. Regatas Corrientes

06/04 (L) vs. Gimnasia de Comodoro

09/04 (V) vs. Olímpico La Banda

11/04 (V) vs. Quimsa Santiago del Estero

13/04 (V) vs. Riachuelo La Rioja

17/04 (L) vs. Quimsa Santiago del Estero.