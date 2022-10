San Martín obtuvo el primer puesto

Finalizó anoche la fase regular del Torneo Prefederal de Clubes de Básquetol. San Martín se adjudicó el primer puesto y será cabeza de serie en la zona “B” de la segunda fase del torneo, tras golear a Argentino de Trenque Lauquen por 100 a 61.

Sarmiento dio cuenta de 9 de Julio por 93 a 79. En teoría se beneficiaron los dos porque quedaron en la misma zona con San Martín y se ahorrarían una ponchada de pesos(resta confirmación oficial de la Federación y pueden cambiar las zonas) . Los Indios ganó en Lincoln 70 a 64 contra Cavul y fue a la zona 1 con Colón de Chivilcoy, Náutico de San Pedro y Náutico de Zárate. Detalle:

Fixture

Segunda Rueda

Sexta fecha

Sarmiento 60 vs San Martín 81

Cavul 73 vs 9 de Julio 70

Argentino TL 75 vs Los Indios 83

Séptima fecha (viernes)

Los Indios 70 vs 9 de Julio 63

San Martín 79 vs Cavul 78

Argentino TL 46 vs Sarmiento 92

Octava fecha

Cavul 90 vs Argentino TL 77

9 de Julio 68 vs San Martín 64

Sarmiento 83 vs Los Indios 70

Novena fecha (anoche)

Sarmiento 97 vs Cavul 73

Los Indios 81 vs San Martín 87

Argentino TL 85 vs 9 de Julio 106

Décima fecha (anoche)

Sarmiento 93 - 9 de Julio 79

San Martín 100 vs Argentino TL 61

Cavul 64 vs Los Indios 70

Probables zonas

Sujeto a confirmación oficial por parte de la Federación de Basquet de la Provincia de Buenos Aires, estas serían las zonas:

Zona “A”

Colón CH

Náutico SP

Los Indios

Náutico (Z)

Zona “B”

San Martín

Sarmiento

Unión Vecinal

9 de Julio

Zona “C”

Atenas LP

Estudiantes LP

Independiente (Z)

Platense LP.