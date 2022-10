Eduardo Japez: “Tenemos que seguir mejorando ofensivamente”

Nos quedó un sabor amargo porque se perdió. Pero la tranquilidad en ciertos aspectos de atrás hacia adelante donde yo espero que se siga en esta línea y mejorando ofensivamente.

Seguramente en el ataque hay aspectos que mejorar, tenemos que ser más agresivos.

Creo que se podría haber ganado en el debut. Pareció que siempre fuimos detrás de la zanahoria, que no las podíamos agarrar.

Hicimos un primer cuarto bueno, donde el equipo tuvo fluidez. Después la baja efectividad de jugadores que para mi van a convertir con seguridad y no estuvieron derechos, hicieron que tuviéramos que caer en una situación de ir a jugar a un lugar determinado que fue por el sector de Jonatan Slider y a partir de ahí buscar las anotaciones.

Lamentablemente quedamos en esta situación y no tuvimos la fluidez que hubo en el primer cuarto.

A mí me gustó el equipo en el arranque. El segundo cuarto fue muy malo para nosotros porque con 7 puntos es todo muy difícil. A partir de ahí ellos lograron la tranquilidad necesaria para manejar el juego y nosotros empezamos a correr detrás de la zanahoria.

Tenemos jugadores nuevos que espero se sigan adaptando a la Liga Nacional. Dentro del plantel son muchos en esa situación.

Muchas veces nos preguntamos para qué sirven los torneos preliminares y precisamente es para esto, para adaptar a los jugadores y meterse rápidamente en lo que es el contacto con la Liga Nacional.

Lamentablemente no pudimos salir a jugar amistosos con equipos de nuestra Liga. Tuvimos que salir a buscar partidos donde pudimos.

Igualmente nosotros salimos a competir fuertemente con un equipo que va a estar muy arriba nuestro. No es que enfrentamos a un equipo que es un par nuestro. Acá hay que saber cuáles equipos son nuestros pares. Claramente Riachuelo no lo es.

Los foráneos

Todo gira en base al presupuesto. Hay que adaptar a Marcellus Garrick a la Liga Nacional.

Hay que olvidarse rápidamente de Cooper, que fue un acierto haberlo encontrado y es un crack. Hoy la realidad dice que pasó a ganar una fortuna. Fue una excepción.

Garrick se tiene que tranquilizar, conocer la Liga, ver cómo se defiende, el rol que tiene que cumplir dentro del equipo.

Veremos cómo se adapta. No nos va a acostumbrar a hacer treinta puntos, ojalá los haga. Pero mientras esté en el rango de meter entre 11-16 goles, voy a estar conforme.

Me gustó el jugador cubano (Marlon Díaz Miranda). Está en un 50%. Primero hay que valorar en las condiciones que vino. Hoy está progresando. Estaba muy nervioso. Espero que el primer juego lo haya tranquilizado.

El sabía que tenía que rotar a Enzo Filippetti y a mi gusto lo hizo bien. Mostró tener ciertas situaciones específicas que me gustaron, que era lo que pretendo para lo que tiene que rendir dentro de la cancha. De a poco lo vamos a ir adaptando.

El cambio de fixture

Uno se preparó, al ensamble del cubano que no llegó de la mejor manera. Estaba planificado que doce días antes se acoplara al equipo.

Se iba a adaptar en el grupo, iba a conocer los sistemas, a sus compañeros.

Al adelantarse dos días el inicio te corre un poco del foco. Pero particularmente no me inquietó.

Me tranquilizó no haber jugado el sábado, estuvo bueno no jugar contra San Martín.

Comunicaciones

Es un equipo que está al nivel nuestro. Le vamos a jugar de igual a igual. Tuvimos un par de días para preparar el juego que no es lo mismo que enfrentar a un equipo en cuarenta y ocho horas. Va a ser otro juego distinto al primero.